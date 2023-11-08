Путин: Партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается

Интервью Президента России Владимира Путина газете «Казахстанская Правда».

Вопрос: За 30 с лишним лет отношения Казахстана и России вышли на высокий уровень стратегического партнёрства и динамично развиваются. За счёт каких механизмов и инструментов удалось достичь таких результатов? Что делается, чтобы сотрудничество и дальше развивалось по нарастающей?

Путин: Действительно, сегодня партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами.

У нас действуют самые разные механизмы межгосударственного общения, прежде всего связи по линии администраций президентов, МИДов, органов правопорядка и юстиции, парламентов.

Безусловно, важную роль играет Межправительственная комиссия по сотрудничеству России и Казахстана, которую возглавляют заместители председателей Правительства (Алексей Оверчук и Серик Жумангарин). Её очередное заседание весьма продуктивно прошло неделю назад (30–31 октября) в древнем городе Туркестан. Были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме. Намечены планы на перспективу.

Особо отмечу, что в хорошем темпе растёт взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2 процента, до рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе – августе этого года прибавил ещё 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов.

Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов. В республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием.

Успешно взаимодействовать, углублять кооперацию и межрегиональное сотрудничество нам помогает самая протяжённая в мире сухопутная граница (7598 км). Например, эффективное партнёрство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 (из 89) российских субъектов Федерации. Этим позитивным процессам активно содействуют общественность и бизнес-круги двух стран.

Общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу, сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан.

Особо отмечу, что казахстанская молодёжь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования. Благодарны партнёрам и за живой интерес к сотрудничеству в сфере волонтёрства, культуры и гуманитарной деятельности.

Так что наше стратегическое партнёрство действительно устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан.

Вопрос: Одним из традиционных направлений казахско-российского сотрудничества является энергетическая сфера. Не так давно был запущен важный проект по транспортировке газа через территорию Казахстана из России в Узбекистан. Какие ещё приоритетные проекты реализуются в этой сфере?

Путин: Природа и география дают России и Казахстану значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере, которые мы стремимся максимально использовать во благо наших сограждан.

Ведущие российские компании: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» – вместе с партнёрами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество.

Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Напомню, что 7 октября вместе с Президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трёх стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах.

Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года «Газпромом» и Правительством Казахстана «дорожной картой» по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идёт проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.

Из последних договорённостей – подписанное 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума главой «Газпрома» Алексеем Миллером и первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа.

Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнёрами по «ОПЕК плюс» вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.

Совместными усилиями развиваем урановую и горнодобывающую отрасли, успешно реализуем проекты в области ядерно-топливного цикла и мирного атома.

Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны.

Весьма актуальным считаем развитие сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере «зелёной» энергетики. У нас много общего в подходах к декарбонизации экономики и энергопереходу. Наши страны планируют выйти на нулевую эмиссию парниковых газов к 2060 году. Для этого – модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры, более широко внедрять альтернативные и возобновляемые источники энергии, а в переходный период – природный газ. Эффективно использовать поглотительную способность природных экосистем.

Обсуждаются и другие форматы совместной работы. В целом же рассчитываем, что в перспективе потребности в энергоресурсах в Центральной Азии будут только возрастать и к нашему сотрудничеству смогут присоединиться другие заинтересованные страны.

Вопрос: Серьёзным подспорьем для сотрудничества Казахстана и России является межрегиональное и приграничное взаимодействие. Для развития контактов в своё время и начали проводиться форумы межрегионального сотрудничества. Какая тема будет обсуждаться на ХІХ форуме? Какие заявления и решения планируется принять?

Путин: Как уже отметил, межрегиональные и приграничные связи имеют для России и Казахстана крайне важное значение, являются одной из основ двусторонних отношений. Закономерно, что наши страны одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств.

Такие встречи не только способствуют развитию взаимовыгодных контактов между деловыми кругами, культурной и научной общественностью двух стран. На них также прорабатываются конкретные вопросы, от которых во многом зависят перспективы укрепления двусторонних отношений, их наполнение практическим содержанием. В этой связи, понимая значимость такой работы, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем принимаем в них участие.

Тема предстоящего, 19-го по счёту форума – «Сельское хозяйство – основа сильной экономики». В центре внимания его участников будут находиться актуальные темы продовольственной безопасности, применения цифровых технологий в АПК, подготовки молодых специалистов.

По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договорённости наших предпринимателей – один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран.

Вопрос: В прошлом году в Астане состоялся первый саммит Центральная Азия – Россия. У России имеются достаточно прочные отношения со всеми пятью странами региона на двусторонней основе. В чём приоритеты взаимодействия в рамках шестистороннего сотрудничества?

Путин: Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат «Центральная Азия плюс Россия» становится ещё более востребованным.

Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы ещё больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон.

Помимо диалога на высшем уровне у нас налажены связи по линии советов безопасности и других структур. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп «Центральная Азия плюс Россия» по отраслевым компетенциям.

Что касается приоритетов нашего взаимодействия в «шестёрке», то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вопрос: Казахстан и Россия участвуют во многих многосторонних структурах. В том числе – Шанхайской Организации сотрудничества. Председательство в ШОС перешло к Казахстану, и на июльском саммите Президент Касым-Жомарт Токаев представил инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». По Вашему мнению, какова роль ШОС и других региональных организаций в поддержании мира и стабильности на большом евразийском пространстве?

Путин: Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

Очевидно, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.

Важным шагом достижения этой цели считаем создание широкого интеграционного контура – большого евразийского партнёрства – путём сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.

С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, её географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы. Привлекательность ШОС – в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учёт интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает нашу организацию от продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников. Не случайно конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития была вновь подтверждена в тематической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 28 августа этого года.

Россия и Казахстан, как и ряд других партнёров, стояли у истоков основания ШОС в 2001 году. Плодотворное взаимодействие на шосовской площадке утвердилось в качестве одного из ключевых векторов стратегических отношений дружбы и союзничества между нашими странами.

Поддерживаем приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023–2024 годах, направленные на повышение её авторитета и влияния на международной арене. Будем добиваться реализации согласованных лидерами ШОС задач в интересах дальнейшей консолидации организации.

Серьёзное внимание предстоит уделить реализации принятых на высшем уровне решений о совершенствовании деятельности ШОС, чтобы адаптировать её к современным реалиям и усилить практическую отдачу от совместных мер. Уверен, что вместе со всеми партнёрами эти задачи будут решены.

Другой весьма представительный региональный формат – Содружество независимых государств – рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов – углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов.

С точки зрения экономической стабильности, безусловно, ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. В его рамках формируются условия для устойчивого развития экономик государств-членов, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчётах.

Над вопросами региональной безопасности мы вместе с Казахстаном активно работаем в рамках ОДКБ. Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

Следующий год пройдёт под знаком казахстанского председательства в Организации. Убеждён, что инициативы казахстанских партнёров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию её возможностей в интересах всех государств-членов.

Вопрос: Казахстан и Россия имеют не только сухопутную границу, но и водную – обе наши страны имеют выход к Каспийскому морю. Сегодня очень остро стоит проблема загрязнения и обмеления Каспия. Если говорить о водных ресурсах, то экологи давно уже бьют тревогу по поводу состояния реки Урал. Что делается для решения этих проблем?

Путин: Вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений. Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы её бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведётся по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал.

То же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая обмеление водоёма. Придаём большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности каспийского тюленя и рыб, особенно осетровых.

В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках «каспийской пятёрки». Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий – наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнёрства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится.

При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоёмов: планируем развивать здесь кооперацию, в частности в области судостроения и морских перевозок.

Вопрос: Между Казахстаном и Россией налажен тесный культурно-гуманитарный обмен, ни одни переговоры на высшем уровне не обходятся без упоминания этой составляющей сотрудничества. Какие новые инициативы планируются к реализации в этой сфере?

Путин: Добрососедство и взаимное доверие – прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. И закономерно, что нас сближают яркие, плодотворные инициативы в гуманитарной сфере.

Ежегодно в России и Казахстане организуются крупные культурные акции, охватывающие самые разные направления. Особый статус отношений между государствами подчёркивает проведение в 2023 году в Республике Казахстан международного проекта «Русские сезоны», торжественное открытие которого состоялось 2 марта на сцене столичного театра «Астана Опера».

Регулярно проводятся перекрёстные Дни России в Казахстане и Дни Казахстана в России. Организуемые в их рамках мероприятия – это всегда событие в культурной жизни наших стран.

Активно расширяются научные и образовательные контакты. В 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучалось более 60 тысяч студентов из Казахстана. В 2023/2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане – филиал МГУ имени М.В.Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца, в любой сфере – от физико-математической до творческой – востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество.

В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Республике Казахстан наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Как говорил казахский народный мыслитель и просветитель Абай Кунанбаев, переводивший классиков русской литературы на казахский язык, «чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». Их он называл «ключом к жизни».

Несомненно, русский язык – это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу. Признателен Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, Советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании Учредительного договора и Устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов.

Вопрос: Считается, что очень многое во взаимоотношениях стран зависит от того, как складываются отношения между их лидерами. Как Вы оцениваете уровень своих личных отношений с Касым-Жомартом Кемелевичем?

Путин: Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем всё возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан.

Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: «сверяем часы» и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.

Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убеждён, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства. ///Kremlin.ru, 8 ноября 2023 г.