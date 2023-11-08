16-й САММИТ ОЭС В ТАШКЕНТЕ

Новая основа для выработки общих подходов к решению региональных проблем

16-й саммит ОЭС состоится 9 ноября 2023 года в Ташкенте, столице Узбекистана.

Независимый Узбекистан, являющийся членом организации с ноября 1992 года, впервые примет у себя многосторонний саммит ОЭС.

В 2022 году Узбекистан впервые председательствовал в ОЭС. Выступая на 15-м саммите ОЭС в Ашхабаде 28 ноября 2021 года, президент Шавкат Мирзиеев выдвинул предложения по сотрудничеству в области торговли, инвестиций, транспорта и “зеленой” экономики. “Нам необходимо более полно использовать значительный потенциал наших стран, которые обладают огромным рынком с населением более 500 миллионов человек, в сферах торговли и инвестиций”, – подчеркнул он на саммите. Принимая председательство, Президент заявил, что Узбекистан выступает за развитие всесторонних отношений в рамках ОЭС. Кроме того, на саммите в Ашхабаде президент Мирзиеев выдвинул инициативу по активному совместному развитию “зеленой” экономики, широкому внедрению ресурсосберегающих технологий в промышленных секторах и достижению углеродной нейтральности.

Узбекистан рассматривает ОЭС как платформу для обсуждения путей улучшения развития и продвижения торговых и инвестиционных возможностей в Южной Азии, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Кроме того, Узбекистан выступает за создание межрегиональных транзитных узлов, развитие современной транспортной и дорожной инфраструктуры, оптимизацию транспортных и транзитных тарифов, упрощение условий международных грузовых и пассажирских перевозок и внедрение цифровизации в транспортной отрасли.

Сегодня страны ОЭС являются крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана. По итогам 2022 года товарооборот между Узбекистаном и странами ОЭС составил 12,3 миллиарда долларов, а в январе-июле 2023 года – 5,8 миллиарда долларов.

Узбекистан также поддерживает объединение усилий по выработке общих подходов и оказанию необходимой помощи Афганистану. В этой связи Президент Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой последовательно продолжать реализацию крупных торговых, транспортных и энергетических проектов регионального значения совместно с Афганистаном в целях развития экономики этой страны и поддержки ее народа.

С мая 2018 года наблюдается активизация сотрудничества Узбекистана с ОЭС. В то же время значительно активизировалось участие узбекских делегаций в международных мероприятиях, проводимых под эгидой ОЭС.

В результате встречи министров транспорта государств – членов ОЭС в декабре 2020 года, была все страны – члены организации одобрили инициативу Узбекистана по включению автомобильных и железнодорожных транспортных коридоров “Центральная Азия-Афганистан-Пакистан”, “Центральная Азия- Афганистан-Иран”, “Узбекистан-Туркменистан-Иран” в транспортные артерии региона ОЭС и это было включено в итоговую декларацию.

На очередном заседании Совета регионального планирования ОЭС под председательством Узбекистана 17-26 января 2022 года 2022 год был объявлен “Годом укрепления взаимосвязанности” в регионе ОЭС по предложению Узбекистана.

За время председательства Узбекистана в ОЭС было проведено более 25 мероприятий. В частности, 7-я встреча министров сельского хозяйства 5-6 июля 2022 года и 4-я встреча министров туризма 13 декабря 2022 года, в ходе которой Шахрисабз был выбран столицей экотуризма в 2024 году, привели к значительным достижениям в укреплении регионального сотрудничества в этих секторах.

5 декабря 2022 года Президент Узбекистана подписал закон “О ратификации Измирского договора”, укрепляющий правовую основу для полноправного членства в Организации экономического сотрудничества, а также расширяющий возможности для всестороннего сотрудничества с государствами-членами Организации.

24 января 2023 года в Ташкенте состоялось 26-е заседание Совета министров ОЭС, в котором впервые приняли участие министры иностранных дел всех государств – членов организации. В результате было принято Ташкентское коммюнике.

Стоит также отметить, что генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири участвовал в качестве международного наблюдателя на президентских выборах в октябре 2021 года, а также на Конституционном референдуме, состоявшемся в Узбекистане 30 апреля этого года.

Проведение очередного саммита ОЭС в Ташкенте придаст новый импульс взаимодействию Узбекистана со странами – членами ОЭС, создаст новую основу для выработки общих подходов к решению региональных проблем и определит дальнейшие ключевые приоритеты организации по развитию и укреплению регионального экономического сотрудничества на благо всех народов, населяющих обширный регион ОЭС. ///ОЭС