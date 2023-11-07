ВОЗ признает успехи Туркменистана в борьбе с гепатитом B

Туркменистан получил Сертификат, подтверждающий достижение страной региональных целей по борьбе с гепатитом В, установленных в Плане действий по реагированию сектора здравоохранения на вирусный гепатит в Европейском регионе ВОЗ.

Документ был выдан Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации (ЕТКГЭ), созванной Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Данным Сертификатом подтверждается, что Туркменистан выполнил региональные целевые показатели борьбы с гепатитом B посредством иммунизации. В документе отмечается, что это достижение имеет огромное значение для выполнения цели элиминации вирусных гепатитов как угрозы общественному здоровью во всём Европейском регионе.

В понедельник, 6 ноября, представитель ВОЗ в Туркменистане Егор Зайцев вручил сертификат министру здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Атагельды Германову в ходе конференции «Arkadagyň ýola goýan saglyk sahabaty – bagtyýar durmuşyň gözbaşy» (Созданная Аркадагом безопасность здоровья – основа счастливой жизни), состоявшаяся в Государственном медицинском университете имени Мырата Гаррыева.

«Это достижение является вкладом Туркменистана в достижение глобальной цели по ликвидации вирусного гепатита как угрозы общественному здравоохранению до 2030 года», – отмечают в представительстве ВОЗ в Туркменистане.

В форуме приняли участие вице-премьер по вопросам здравоохранения Нурмухаммет Аманнепесов, постоянный координатор Организации Объединённых Наций в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, главы представительств ООН в Туркменистане, руководство и профессорско-преподавательский состав вуза, специалисты-медики, представители студенчества.

«Вручение этого сертификата доказывает, что мы сообща можем эффективно бороться с инфекционными заболеваниями и обеспечивать граждан необходимой защитой. В этой связи я бы хотел отметить роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и Программы развития ООН в Туркменистане. Сотрудничество с этими агентствами ООН в области вакцинации и иммунизации является одним из ключевых факторов успеха, так как они предоставляют экспертную поддержку, проводят обучение медицинского персонала и обеспечивают доступ к мировым ресурсам вакцинации. Это помогло Туркменистану разработать и реализовать эффективные программы иммунизации, поддерживать высокий охват вакцинации детей до года на уровне 96–98% от 14 вакционно-управляемых инфекций согласно национальному прививочному календарю, что в конечном итоге привело к достижению региональных целевых показателей по борьбе с гепатитом В», – прокомментировал в беседе с газетой “Нейтральный Туркменистан”, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

«Туркменистан с 2002 г. проводит всеобщую вакцинацию новорождённых против гепатита В и неизменно поддерживает высокие показатели охвата вакцинацией против гепатита В. Кроме того, в вашей стране проводится вакцинация представителей групп риска и медицинских работников. В 2022 г. в Туркменистане было проведено общенациональное серологическое исследование по гепатиту В, которое показало, что программа вакцинации обеспечила элиминацию хронического гепатита В среди детей в возрасте от 10 до 11 лет: частота выявления поверхностного антигена вируса гепатита B в этой возрастной группе составила 0,1%. Опыт Туркменистана в успешной реализации программы вакцинации против вирусного гепатита В и проведении оценки её воздействия является очень важным для других стран. Всемирная организация здравоохранения и далее готова поддерживать Правительство Туркменистана в сохранении высокого охвата вакцинацией и обеспечении эффективной профилактики перинатальной передачи гепатита B в будущем.», – подчеркнул Представитель ВОЗ в Туркменистане Егор Зайцев.

«В 2001 году ЮНИСЕФ поддержал внедрение в стране вакцинации против гепатита В. С 2006 года Правительство Туркменистана перешло на 100-процентное финансирование закупок вакцин с использованием Службы закупок ЮНИСЕФ. До сих пор за счёт государственных средств закупаются высококачественные недорогие вакцины, прошедшие предварительную квалификацию ВОЗ, и безопасное инъекционное оборудование. Это позволило найти логистические возможности для обеспечения поставок вакцин и достаточных запасов даже во время пандемии COVID-19. Туркменистан является примером передовой практики в области устойчивого финансирования вакцинации. Все дети должны иметь равный доступ к качественным услугам по иммунизации независимо от социальных или экономических условий общества или места их проживания», – сказал Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи.

Следует отметить, что Туркменистан, ВОЗ и агентства ООН накопили значительный позитивный опыт сотрудничества в реализации целого ряда совместных проектов и программ по различным приоритетным направлениям национального здравоохранения. О плодотворности этого сотрудничества и достижениях Туркменистана в обеспечении общественного здравоохранения свидетельствуют международные сертификаты и свидетельства о признании ликвидации дракункулеза, ликвидации полиомиелита, а также международные награды об универсальной йодизации соли, элиминация малярии, за лидерство в деле фортификации муки железом и фолиевой кислотой, сертификат о подтверждении отсутствия кори и краснухи в Туркменистане. ///nCa, 7 ноября 2023 г. (Фото: TDH, ВОЗ Туркменистан)