Туркменские заповедники готовятся к зиме

Елена Долгова

В Государственных природных заповедниках Министерства охраны окружающей среды Туркменистана продолжается работа по подготовке к зимнему периоду, которая включает проведение биотехнических мероприятий с учётом прошлогодних февральских «сюрпризов», чтобы морозные погодные условия не застали врасплох ни сотрудников, ни обитателей природоохранных территорий.

Как отметили в экологическом ведомстве, сезонная работа заключается в подновлении строений, осмотре снаряжения, инвентаря, ремонте оборудования и техники, заготовке запасов растительных трав для подкормки животных в вольерах заповедников и в природе во время морозов, а также концентратов и отходов зернопереработки для зимующих на территории заповедников водоплавающих птиц, которым в случае замерзания водоёмов и рек трудно найти корм. Также ближе к началу календарной зимы на кордоны будет завезено топливо, в том числе древесное для совершения плановых объездов и работы в морозную погоду, ведь находясь на выезде, инспекторы часто остаются один на один с непогодой.

Сейчас на побережье Каспийского моря оседают первые перелётные и пролётные водоплавающие и околоводные виды птиц. Частью они мигрируют дальше на юг, другие останутся на декабрь и январь, которые бывают довольно тёплыми. И пока не ударит мороз, птичьи стаи не спешат покидать заливы туркменской части Каспия, острова Сарыкамышского озера, его протоков к другим озерцам севера страны, продолжают кормиться, набираться сил. Их погонят далее на юг грядущие волны арктического холода.

А до того в декабре–январе экологи готовятся провести орнитологический учёт, прежде всего на территории вод­но-болотных угодий Хазарского государственного природного заповедника, где собираются наиболее крупные группы.

На островной заказник Огурджалы с материка загодя доставляется всё необходимое для сытой зимовки обитающей тут компактной популяции джейранов, а также для создания условий сотрудникам на зимние месяцы, сюда же при поддержке других заповедников заво­зятся саженцы древесных растений и семена растений-галофитов для весенних лесопосадок на острове. Это – песчаная акация, лох восточный, гребенщик, саксаул чёрный, тополь евфратский и сизолистный, которые послужат кормом для диких копытных.

В Капланкырском заповеднике (Дашогузский велаят) сотрудники наблюдают появление первых скоплений водоплавающих птиц – гусей и уток, фиксируют такие участки, намечают места, которые послужат кормушками в морозные дни, которые не за горами, ведь зима в эти северные края приходит рано.

Заботами экологов будут охвачены и обитающие здесь дикие копытные: зима – важный и ответственный период для них, так как к весне рождаются детёныши джейранов, куланов, архаров и сайгаков, если последние в суровые зимы откочуют на нашу территорию с севера, спасаясь от холода и бескормицы.

На территории Амударьинского природного заповедника готовится зимнее угощение для оленей, состоящее из сена местных видов травянистых растений. Заготовка трав сейчас в самом разгаре. За Амударьёй всю зиму, особенно во время сильных и резких похолоданий, ведётся совместное наблюдение сотрудников Государственного комитета водного хозяйства и инспекторов заповедника, которые в период сильных заморозков контролируют ледостав на участках реки, где действует режим особой охраны.

Джейраны и архары Бадхызского заповедника найдут свою подкормку вдоль троп во впадине Еройландуз, где менее всего ощущаются леденящие северные ветра. На луговых пастбищах Гарабиля ежегодно собирается достаточно корма, которого с лихвой хватает до наступления весны. Аналогичные мероприятия с учётом местных особенностей проводят сотрудники всех госзаповедников.

Также подводятся итоги работы в летний период, сопряжённой с наблюдением за растительностью, обеспечением противопожарных мер, включая разграничение дорог и природных посадок путём пропашки широких полос. В течение всего лета до конца октября в заповедниках действовали оперативные группы из числа инспекторов заповедников, которые осуществ­ляли дежурство по очереди и всегда были готовы выехать на место при необходимости.

В горных заповедниках в настоящее время восстанавливаются после дождей подъездные дороги к труднодоступным горным плато, ведётся расчистка природных родников, создаются новые искусственные, собирающие дождевую влагу, деликатно подновляются старые, привычные для животных места водопоев, к которым ведут цепочки следов. По мере необходимости в особо засушливое жаркое время такие искусственные источники заполнялись водой.

Ещё одной мерой осенних забот является учёт копытных вмес­те с подросшими детёнышами, что помогает понять, насколько велик прирост поголовья такой «краснокнижной» фауны. Так, в Койтендагском заповеднике меры, направленные на поддержание ­безопасности обитающих в пределах заповедника и вокруг него «краснокнижных» копытных, дают результаты. В последние годы популяции горных коз (мархуров) и горных баранов (архаров) в пределах природоохранной территории находятся в стабильном состоянии при небольшом приросте. В ходе последнего учёта копытных зафиксировано 400 особей архара и до 700 – мархура. Ведутся наблюдения за другими видами фауны, особенно занесёнными в Красную книгу Туркменистана. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 7 ноября 2023 г. (Фото: газета “Нейтральный Туркменистан”)