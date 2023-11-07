ПРООН в Туркменистане получила БРОНЗОВЫЙ сертификат «Знака гендерного равенства»

25 октября 2023 года Программе Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане был присвоен БРОНЗОВЫЙ сертификат «Знака гендерного равенства», как признание ее приверженности интеграции принципов гендерного равенства во все аспекты работы странового офиса. Это достижение свидетельствует о приверженности ПРООН в Туркменистане принципам инклюзивности, защиты и продвижения прав женщин и гендерного равенства.

Знак гендерного равенства ПРООН – это корпоративная программа сертификации, которая оценивает выполнение высоких стандартов в области гендерного равенства на рабочем месте. Программа является корпоративным механизмом, который измеряет достижения и компетенции страновых, региональных и центральных офисов ПРООН в продвижении прав женщин и гендерного равенства. Программа имеет несколько уровней сертификации и помогает сотрудникам развивать компетентность и знания в области содействия гендерному равенству.

ПРООН стремится сделать гендерное равенство реальностью для всех женщин и девочек. Гендерное равенство является основным правом человека и необходимостью устойчивого мира. Достижение гендерного равенства важно для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и создания мира, в котором все равны и нет препятствий на пути к гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

В своей работе ПРООН руководствуется Стратегией гендерного равенства ПРООН на 2022-2025 годы, которая представляет собой дорожную карту для усиления и интеграции гендерного равенства во все аспекты работы ПРООН. Сотрудникам ПРООН на всех уровнях рекомендуется внедрять инновации и вносить постепенные и прогрессивные улучшения. Мы используем знания и многолетний опыт ПРООН, чтобы улучшить нашу работу, не оставляя никого позади.

«Знак гендерного равенства служит ценным инструментом для оценки нас самих – наших знаний, наших бизнес-процессов, наших предубеждений, измерения наших достижений и выявления пробелов», – сказала Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. “Программа также способствует обучению передовой мировой практике, пересмотру стратегий, укреплению нашего внутреннего потенциала и демонстрации приверженности продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин».

Результаты сертификации показали, что ПРООН в Туркменистане достигла определенных результатов во внедрении вопросов гендерного равенства в свои рабочие процессы. Хотя был достигнут впечатляющий прогресс, все еще остается ряд нерешенных задач, которые необходимо выполнить. Поэтому для достижения более высокого стандарта в области гендерного равенства необходимо непрерывное обучение и совершенствование. Сам процесс сертификации показал, что приверженность и сильная мотивация, постоянное обучение, мониторинг и оценка имеют решающее значение для повышения эффективности усилий по содействию гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в Туркменистане.

***

Инициатива «Знак гендерного равенства» – это корпоративный процесс сертификации, который признает и поддерживает страновые офисы ПРООН в продвижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин. Программа устанавливает минимальные приемлемые стандарты качества и сертифицирует страновые офисы на основе их достижений в области гендерного равенства. Чтобы получить сертификацию, страновые офисы должны достичь достаточного прогресса в семи ключевых областях, включая систему управления, внутренний потенциал, благоприятную среду, коммуникацию и управление знаниями, осуществление программ, партнерство и гендерное воздействие/результаты.

С 2011 года инициатива «Знак гендерного равенства» ПРООН сотрудничает с 57 страновыми офисами ПРООН во всех регионах мира, помогая организациям добиться гендерного равенства на своих рабочих местах. ///ПРООН Туркменистан