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Китай входит в Топ-5 инвесторов в экономику Казахстана

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Сегодня Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций в 24 млрд.долл.США, вложенных за последние 18 лет. Об этом заявил в Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече в Шанхае с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, 4 ноября.

По словам Смаилова, в первом полугодии 2023 года китайские инвестиции выросли на 30%, достигнув почти 750 млн.долл.США.

На территории Казахстана работают порядка 4700 казахстанско-китайских предприятий, 730 из которых присоединились только за последний год. Эти показатели подтверждают устойчивость и продуктивность нашего инвестиционного взаимодействия, подчеркнул Смаилов, пригласив инвестиционное сообщество Китая расширить свое участие в совместных проектах.

Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Согласно данным, представленным премьер-министром Казахстана, в прошлом году двусторонний товарооборот с Китаем увеличился на 35% и достиг рекордного объема в $24,2 млрд. В текущем году объем торговли вырос еще на 21%.

«Считаю, что такими темпами мы сможем в скором времени достичь поставленной лидерами наших стран задачи по доведению товарооборота до $40 млрд. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей», — сказал Алихан Смаилов.

Как сообщалось на встрече, с 10 ноября между КНР и Казахстаном начнет действовать безвизовый режим.

По мнению Премьер-Министра РК, безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между двумя странами.

В свою очередь, Ли Цян, призвал обе страны продолжать высококачественное строительство “Пояса и пути”, расширять торговлю, углублять сотрудничество в сферах производственных мощностей и инвестиций, ускорить переговоры и подписание нового соглашения о защите инвестиций, раскрывать потенциал кооперации в секторе новых источников энергии.(Синьхуа, 4 ноября)
По словам Цяна, Китай поддерживает Казахстан в проведении следующего саммита “Китай — Центральная Азия” и ротационное председательство страны в Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, рассчитывая общими силами способствовать новым успехам механизмов Китай — Центральная Азия и сотрудничества в рамках ШОС. ///nCa, 7 ноября 2023 г.

 

 

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