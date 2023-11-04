Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии по случаю ввода в эксплуатацию и закладки фундамента новых объектов энергетической и социальной инфраструктуры

(Балканский велаят, 3 ноября 2023 года)
Уважаемые друзья!
Дорогие гости!
Сегодня в этрапе Туркменбаши Балканского велаята мы закладываем фундамент новой электрической станции, а также объектов социально-культурной инфраструктуры в посёлке Гувлымаяк. Вместе с тем в торжественной обстановке запустим в эксплуатацию высоковольтную воздушную линию электропередачи по маршруту Мары–Ахал и две газотурбинные установки в структуре Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.
Уважаемые друзья!
Как известно, электроэнергетика – один из основных сегментов национальной экономики, на развитие которого нацелены программные меры, значительные инвестиции, крупные проекты, технологическая модернизация производства и последовательное наращивание объёмов производства электрической энергии, что, в свою очередь, обеспечивает надёжное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.
Сегодня в стране функционируют 12 электростанций суммарной мощностью 7000 МВт. За годы независимости, а именно в период 2013–2021 годов, было запущены восемь из них. Кроме того, введены в строй тысячи километров воздушных линий электропередачи различного напряжения, реконструированные и новые системы распределения. Всё это – свидетельство существенного прогресса в этой области.
Уважаемые друзья!
Независимый Туркменистан известен как сильное государство, где строят, созидают и успешно реализуют масштабные проекты, которые, наряду с возводимыми и открываемыми объектами, нацелены на укрепление национальной экономики, обеспечение благополучной и счастливой жизни населения.
При выполнении проектов первоочередное внимание уделяется соблюдению экологических требований и внедрению передовых технологий.
Осуществляемые в стране крупные индустриальные проекты удостаиваются положительной оценки ведущих международных организаций за высокое качество и соответствие стандартам в области экологии.
В современной электростанции с комбинированным циклом, основу которой мы закладываем сегодня, будут функционировать 4 газовые и 2 паровые турбины.
Их суммарная мощность составит 1574 МВт. Здесь будут трудиться свыше 150 специалистов соответствующей квалификации, которым будут предоставлены все условия для работы и отдыха.
Данный объект станет второй мощной электростанцией в стране, которая обеспечит надёжное энергоснабжение потребителей одного из индустриально прогрессивных регионов – Балканского велаята. Избыток выработанной здесь электроэнергии можно направить в единую кольцевую энергосеть, а также поставлять соседним странам.
Реализация в регионах нашей независимой Родины проектов подобного масштаба свидетельствует о приоритетности развития электроэнергетической отрасли и внушительном экономическом потенциале суверенной Отчизны.
Уважаемые друзья!
Дорогие гости!
Сегодня в посёлке Гувлымаяк также закладывается фундамент комплекса объектов социально-культурной инфраструктуры с целью улучшения условий жизни специалистов, трудящихся на расположенных в регионе предприятиях Государственного концерна «Türkmenhimiýa».
В скором времени здесь появятся современные комфортабельные 4-этажные дома, предназначенные для 472 хозяйств, а также построены средняя школа на 320 мест, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр. Всё это – очередной наглядный пример заботы государства о человеке.
Убеждён, что отечественные строители и иностранные партнёры, принимая активное участие в реализации указанных проектов, достойно справятся с поставленными задачами!
Уважаемые друзья!
Как вам известно, ведётся работа по преобразованию действующей энергосистемы страны в замкнутый цикл, то есть в кольцевую энергосеть. Первый этап на пути реализации данного проекта – высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Ахал–Балкан, запущенная в 2021 году. И вот сегодня мы становимся очевидцами успешного претворения в жизнь очередного этапа создания данной сети – высоковольтной воздушной ЛЭП по маршруту Мары–Ахал. Она является результатом неустанного и самоотверженного труда отечественных энергостроителей.
Прокладку высоковольтной воздушной ЛЭП по маршруту Балкан–Дашогуз планируется завершить в 2024 году.
С запуском звеньев по маршруту Балкан–Дашогуз и Мары–Ахал завершится формирование кольцевой энергосети, улучшится качество энергоснабжения внутренних потребителей, а также появятся благоприятные предпосылки для подачи электрической энергии за рубеж из различных уголков Отчизны.
Осуществление этих проектов – знаменательная веха в истории отечественной энергетики, так как благодаря проведённым за годы независимости реформам сформировалась современная электроэнергетическая инфраструктура полного цикла.
Пользуясь возможностью, благодарю туркменских энергостроителей и зарубежных партнёров за активное участие в успешной реализации проекта.
Уважаемые друзья!
Сегодня также состоится запуск двух современных газотурбинных установок на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Их мощность составляет 70 МВт, что обеспечит надёжное энергоснабжение ТКНПЗ.
Уважаемые друзья!
Дорогие гости!
От всей души поздравляю с церемонией закладки фундамента электростанции с комбинированным циклом в этрапе Туркменбаши Балканского велаята и комплекса объектов социально-культурной инфраструктуры в посёлке Гувлымаяк, а также с запуском высоковольтной воздушной линии электропередачи по маршруту Мары–Ахал и двух газотурбинных установок на комплексе заводов!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!
И пусть в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства эти объекты служат родному народу долгие годы!
///TDH, 3 ноября 2023 г.