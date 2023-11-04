Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии по случаю ввода в эксплуатацию и закладки фундамента новых объектов энергетической и социальной инфраструктуры

(Балканский велаят, 3 ноября 2023 года)

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Сегодня в этрапе Туркменбаши Балканского велаята мы закладываем фундамент новой электрической станции, а также объектов социально-культурной инфраструктуры в посёлке Гувлымаяк. Вместе с тем в торжественной обстановке запустим в эксплуатацию высоковольтную воздушную линию электропередачи по маршруту Мары–Ахал и две газотурбинные установки в структуре Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Уважаемые друзья!

Как известно, электроэнергетика – один из основных сегментов национальной экономики, на развитие которого нацелены программные меры, значительные инвестиции, крупные проекты, технологическая модернизация производства и последовательное наращивание объёмов производства электрической энергии, что, в свою очередь, обеспечивает надёжное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Сегодня в стране функционируют 12 электростанций суммарной мощностью 7000 МВт. За годы независимости, а именно в период 2013–2021 годов, было запущены восемь из них. Кроме того, введены в строй тысячи километров воздушных линий электропередачи различного напряжения, реконструированные и новые системы распределения. Всё это – свидетельство существенного прогресса в этой области.

Уважаемые друзья!

Независимый Туркменистан известен как сильное государство, где строят, созидают и успешно реализуют масштабные проекты, которые, наряду с возводимыми и открываемыми объектами, нацелены на укрепление национальной экономики, обеспечение благополучной и счастливой жизни населения.

При выполнении проектов первоочередное внимание уделяется соблюдению экологических требований и внедрению передовых технологий.

Осуществляемые в стране крупные индустриальные проекты удостаиваются положительной оценки ведущих международных организаций за высокое качество и соответствие стандартам в области экологии.

В современной электростанции с комбинированным циклом, основу которой мы закладываем сегодня, будут функционировать 4 газовые и 2 паровые турбины.

Их суммарная мощность составит 1574 МВт. Здесь будут трудиться свыше 150 специалистов соответствующей квалификации, которым будут предоставлены все условия для работы и отдыха.

Данный объект станет второй мощной электростанцией в стране, которая обеспечит надёжное энергоснабжение потребителей одного из индустриально прогрессивных регионов – Балканского велаята. Избыток выработанной здесь электроэнергии можно направить в единую кольцевую энергосеть, а также поставлять соседним странам.

Реализация в регионах нашей независимой Родины проектов подобного масштаба свидетельствует о приоритетности развития электроэнергетической отрасли и внушительном экономическом потенциале суверенной Отчизны.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Сегодня в посёлке Гувлымаяк также закладывается фундамент комплекса объектов социально-культурной инфраструктуры с целью улучшения условий жизни специалистов, трудящихся на расположенных в регионе предприятиях Государственного концерна «Türkmenhimiýa».

В скором времени здесь появятся современные комфортабельные 4-этажные дома, предназначенные для 472 хозяйств, а также построены средняя школа на 320 мест, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр. Всё это – очередной наглядный пример заботы государства о человеке.

Убеждён, что отечественные строители и иностранные партнёры, принимая активное участие в реализации указанных проектов, достойно справятся с поставленными задачами!

Уважаемые друзья!

Как вам известно, ведётся работа по преобразованию действующей энергосистемы страны в замкнутый цикл, то есть в кольцевую энергосеть. Первый этап на пути реализации данного проекта – высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Ахал–Балкан, запущенная в 2021 году. И вот сегодня мы становимся очевидцами успешного претворения в жизнь очередного этапа создания данной сети – высоковольтной воздушной ЛЭП по маршруту Мары–Ахал. Она является результатом неустанного и самоотверженного труда отечественных энергостроителей.

Прокладку высоковольтной воздушной ЛЭП по маршруту Балкан–Дашогуз планируется завершить в 2024 году.

С запуском звеньев по маршруту Балкан–­Дашогуз и Мары–Ахал завершится формирование кольцевой энергосети, улучшится качество энергоснабжения внутренних потребителей, а также появятся благоприятные предпосылки для подачи электрической энергии за рубеж из различных уголков Отчизны.

Осуществление этих проектов – знаменательная веха в истории отечественной энергетики, так как благодаря проведённым за годы независимости реформам сформировалась современная электроэнергетическая инфраструктура полного цикла.

Пользуясь возможностью, благодарю турк­менских энергостроителей и зарубежных партнёров за активное участие в успешной реализации проекта.

Уважаемые друзья!

Сегодня также состоится запуск двух современных газотурбинных установок на Турк­менбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Их мощность составляет 70 МВт, что обеспечит надёжное энергоснабжение ТКНПЗ.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

От всей души поздравляю с церемонией закладки фундамента электростанции с комбинированным циклом в этрапе Туркменбаши Балканского велаята и комплекса объектов социально-культурной инфраструктуры в посёлке Гувлымаяк, а также с запуском высоковольтной воздушной линии электропередачи по маршруту Мары–Ахал и двух газотурбинных установок на комплексе заводов!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!

И пусть в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства эти объекты служат родному народу долгие годы!

///TDH, 3 ноября 2023 г.