Организация Тюркских Государств под председательством Казахстана вступает в «TURKTIME»

nCa Report

3 ноября 2023 года, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошел Юбилейный Десятый саммит Организации тюркских государств.

В работе саммита в Астане приняли участие:

Казахстан – Президент Касым-Жомарт Токаев

Узбекистан – действующий председатель Организации – Президент Шавкат Мирзиёев

Азербайджан – Президент Ильхам Алиев

Кыргызстан – Президент Садыр Жапаров

Турция – Президент Реджеп Тайип Эрдоган

Туркменистан – Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Венгрия – Премьер-министр Виктор Орбан

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

В саммите также приняли участие члены Совета старейшин ОТГ и руководители организаций тюркского сотрудничества.

В преддверии саммита Совет министров иностранных дел ОТГ собрался для доработки документов, которые должны быть подписаны главами государств, а также для обсуждения различных вопросов повестки дня Организации.

Во время исторического саммита, проходившего под девизом “TURKTIME”, лидеры подчеркнули свою непоколебимую приверженность углублению сотрудничества в рамках тюркского мира и укреплению солидарности между тюркоязычными государствами в рамках Организации.

В числе принятых решений Астанинский акт, резолюции о вручении Президенту Шавкату Мирзиееву “Высшего ордена Тюркского мира”, провозглашение 6 февраля “Днем памяти и солидарности с жертвами стихийных бедствий Тюркского мира”, назначение Астаны и Стамбула финансовыми центрами.

В завершение Саммита, на котором председательство в Организации перешло от Узбекистана к Казахстану, главы государств подписали Декларацию десятого саммита ОТГ.

Лидеры также договорились, что следующий саммит состоится в Кыргызстане в 2024 году.

Подписанные документы

По итогам саммита Организации тюркских государств в Астане были подписаны следующие документы:

Астанинский Акт;

Декларация Х Саммита Организации тюркских государств;

Решение глав государств о награждении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Высшим орденом Тюркского мира»;

Решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира;

Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества;

Решение глав государств о назначениях;

Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств;

Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств;

Решение о Правилах управления бюджетом Секретариата Организации тюркских государств;

Решение о разработке «Положения о Постоянных представителях Организации тюркских государств»;

Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии;

Совместный План действий (Дорожная карта) организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.

Астанинская декларация, одобренная главами государств на 10-м саммите Организации тюркских государств, состоявшемся 3 ноября 2023 года, доступна по ссылке ниже:

https://www.turkicstates.org/assets/pdf/haberler/astana-declaration-3113-215.pdf

Национальный Лидер туркменского народа озвучил конструктивные инициативы по развитию ОТГ

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, призвал страны Организации поддержать инициативу Туркменистана о подготовке Стратегии всеобщей безопасности, предложенной на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

«Как известно, в последние годы система международных связей переживает трудный период своего развития. В разных уголках, в том числе и в близких к нашим странам регионах складываются сложные политико-стратегические ситуации», – отметил Аркадаг.

По словам Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, мировая общественность сталкивается со всевозможными глобальными вызовами и угрозами, и для выхода из этих сложных катаклизмов, оказывающих негативное воздействие на систему всеобщего мира и безопасности, важно консолидировать усилия, взвешенно оценивать возникшие политические ситуации и принимать необходимые решения.

Он отметил, что эта Стратегия будет способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества, решению стоящих перед мировой общественностью актуальных вопросов, и претворении в жизнь Целей устойчивого развития.

«Говоря о международных критериях наших отношений, мы выдвигаем предложение о принятии Программы сотрудничества стран Организации тюркских государств на 2024-2025 годы для системного взаимодействия в рамках международных организаций», – подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.

Одна из инициатив, представленных Аркадагом, заключается в использовании логистического потенциала Туркменистана.

«В нынешней обстановке всеобщей нестабильности одной из ключевых задач является создание между нашими государствами и широко распространяющейся за их пределами современной транспортно-транзитной и логистической системы», – отметил он.

По словам Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, в этом направлении Туркменистан в последние годы выступил с рядом крупных инфраструктурных проектов, объединяющих Азию и Европу, и в них активное участие страны, входящие в Организацию тюркских государств.

Национальный Лидер туркменского народа напомнил, что в 2017 году в соответствии с подписанным в Ашхабаде соответствующим Соглашением создан транспортный коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, а в марте 2019 года по инициативе Туркменистана был создан транспортный коридор Каспийское море – Чёрное море и подписан соответствующий многосторонний документ.

Председатель Халк Маслахаты также отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию транспортного коридора Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан с выходом к Каспийскому морю, который затем продлится до Азербайджана, а оттуда – в Турцию.

По мнению Аркадага, приведённые выше примеры наглядно подтверждают востребованность и эффективность создаваемого при участии тюркских государств Транскаспийского транспортного коридора.

«В данном контексте в целях активизации транспортно-транзитного сообщения предлагаю использовать возможности логистической и инфраструктурной системы Туркменистана», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Разработка Дорожной карты развития сотрудничества в сфере энергетики между странами-участницами ОТГ – следующее предложение, озвученное председателем Халк Маслахаты.

Туркменистан проводит политику надёжного и безопасного экспорта энергоносителей на мировые рынки, в частности, осуществляются поставки туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и государства региона. Так, в настоящее время Туркменистан отправляет свой природный газ в Узбекистан и Азербайджан.

«В то же время, имеются возможности для транспортировки туркменского природного газа через Каспийское море в Азербайджан, Турцию, и в перспективе вывести его на мировые рынки. Уверен, что мы в самое ближайшее время совместно с нашими братскими странами будут решены все необходимые вопросы, осуществлена соответствующая работа», – заявил Бердымухамедов.

Говоря об электроэнергетике, Аркадаг отметил, что Туркменистан экспортирует электроэнергию в братские страны Узбекистан и Кыргызстан, а в будущем появится возможность через Каспий поставлять электроэнергию в Азербайджан и Турцию.

«Сегодня на туркменском побережье Каспия вблизи города Туркменбаши заложен фундамент новой современной электростанции мощностью 1574 мегаватта», – рассказал он.

Переходя к теме расширения многостороннего сотрудничества стран ОТГ в сфере культуры, Аркадаг предложил регулярно проводить двусторонние и многосторонние культурные мероприятия, в частности, совместные Дни культуры тюркских государств.

Высоко оценивая деятельность ТЮРКСОЙ в культурно-гуманитарном направлении, Бердымухамедов подчеркнул целесообразность расширения проводимых в её рамках совместных мероприятий.

«Туркменистан планирует провести в 2024 году ряд мероприятий международного уровня по случаю 300-летнего юбилея великого туркменского поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги, а также провозглашения древнего туркменского города Анау «Культурной столицей тюркского мира», – сообщил на саммите Аркадаг Бердымухамедов

«Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в предстоящих в следующем году торжествах», – заявил он.

Национальный Лидер туркменского народа также подчеркнул, что считает целесообразным укрепить взаимодействие в области науки и образования, здравоохранения, спорта и в других областях.

Казахстан представил повестку своего председательства в ОТГ

Казахстан станет председательствующей страной в ОТГ в 2024 году и как заявил Токаев, председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом «Тюркская эпоха!», или «TURKTIME!».

Данная аббревиатура отражает восемь приоритетов, которым будет уделено первостепенное внимание: традиции (Traditions), унификацию (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиацию (Mediation) и энергию (Energy). В своем основном докладе на саммите казахстанский лидер раскрыл суть каждого из этих столпов.

Традиции. «Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских народов. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей Организации. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, популяризация тюркского единства имеет большое значение, так как нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим он обратил внимание на необходимость приведения флагов и эмблем Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу.

Унификация. По мнению Токаева, следует обеспечить синхронное развитие тюркских государств. Он предложил систематизировать стандарты и терминологию государств – членов Организации.

«Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1 процент. Сейчас валовой внутренний продукт наших стран равен почти 1,4 триллиона долларов. В этом году товарооборот между членами Организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования. Кроме того, считаю целесообразным создание Референс-центра Организации тюркских государств. Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности», – сказал Президент Казахстана.

Реформы. Он озвучил ряд предложений по оптимизации деятельности Организации и международной интеграции. В их числе:

Увеличение численности сотрудников секретариата.

Укрепление сотрудничества тюркских государств в избирательной сфере.

Учреждение консультативного совета центральных избирательных органов

Присвоение Организации экономического сотрудничества статуса наблюдателя

Налаживание сотрудничества с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

Знания. Касым-Жомарт Токаев указал на важность укрепления сотрудничества в области образования и науки на основе научного партнерства. Он призвал руководителей стран – членов Организации уделить особое внимание открытию филиалов лучших университетов мира, проведению совместных научных мероприятий и обмену опытом, созданию языковых отделений, а также развитию искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности.

Доверие. Токаев призвал страны ОТГ укрепить сотрудничество в области безопасности перед лицом таких нарастающих вызовов, как торговля оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом, миграцией. Он предложил заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств.

Инвестиции. «Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок «зеленого» финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских «зеленых» финансов. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса Финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение», – продолжил Токаев.

Медиация. Актуальной задачей Токаев назвал повышение роли медиации в урегулирование конфликтов.

Он рассказал о решении предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.

«Решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты», – сказал Токаев.

Энергия. В этом направлении Президент Казахстана отметил предложение провести в этом году в Казахстане Международный энергетический форум и в 2026 году планируется проведение регионального саммита, посвященного проблеме изменения климата.

«Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки. Особый интерес для нас также представляет внедрение лучших практик и технологий в геологоразведку и производство электроэнергии. В приоритете также развитие нефтехимической промышленности и совместная работа в сфере «зеленой» энергетики», – подчеркнул он.

Мирзиёев награжден Высшим орденом тюркского мира

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был награжден «Высшим орденом Тюркского мира» за выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене.

С момента вступления в ОТГ в 2019 году Узбекистан выдвинул свыше 50 предложений и инициатив, направленных на укрепление отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества между тюркскими странами.

В период председательства Узбекистана в Организации было проведено свыше 100 разных мероприятий.

О чем говорили лидеры стран ОТГ – цитаты из выступлений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Актуальное значение имеют вопросы развития и диверсификации глобальных логистических цепочек и транспортных коридоров, формирования единой транзитной сети.

В целях удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки мы поддерживаем меры расширения потенциала Среднего коридора. Также являемся сторонниками развития дополнительных многоотраслевых направлений, в частности, коридоров, проходящих через наши страны к рынкам Китая, Южной Азии и Европы, цифровизации транспортных услуг.

Предлагаем учредить Совет железнодорожных ведомств наших государств и разместить дирекцию данной структуры в нашей стране».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов США. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию. Начался процесс создания совместных инвестиционных фондов. Созданы Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд и Азербайджано-кыргызский фонд развития. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40 процентов. В контексте развития наших отношений важное место занимают сферы транспорта и логистики».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: «Сегодняшний Саммит проходит на тему «TURKTIME». Как известно, Кыргызстан уделяет особое внимание развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации, особенно учитывая, что цели и приоритеты развития тюркского сотрудничества в целом созвучны с проводимой в Кыргызской Республике экономической политикой. Считаю важным нашим тюркским странам объединить усилия по наращиванию экономического потенциала и продвижению к устойчивому развитию»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Транспортировка каспийского природного газа в Турцию и Европу будет способствовать процветанию тюркских государств и безопасности Европы. Мы должны особенно сосредоточиться на расширении транспортных сетей между нашими странами. В соответствии с этим пониманием мы продолжаем наши усилия по запуску Транскаспийского среднего коридора Восток-Запад. Мы должны укреплять наше сотрудничество, чтобы устранить препятствия на пути транспорта и торговли, расширить транспортные сети и облегчить пересечение границ и визовые процедуры».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «В эти сложные времена роль OTГ растет. Тюркские государства помогли уменьшить конфликты, риски, эскалацию. Это политика, которую Венгрия хочет дополнить своим участием в OTГ. Мы готовы участвовать в Тюркском инвестиционном фонде и внесем в этот фонд 100 миллионов евро». ///nCa, 3 ноября 2023 г. [Источники фото – ОТГ, правительственные источники Казахстана, Узбекистан]