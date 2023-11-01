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LCOY 2023 в Туркменистане: Молодежь страны обсудит пути решения проблемы изменения климата

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3 ноября 2023 года в Ашхабаде, в отеле «Арчабиль» состоится Национальная конференция молодежи Туркменистана по изменению климата (LCOY) 2023.

Организаторами форума выступают Представительство Постоянного координатора ООН совместно с Посольством Великобритании, Посольством Арабских Эмиратов в Туркменистане и Министерством иностранных дел Туркменистана.

Молодые люди Туркменистана соберутся вместе, используя LCOY в качестве хорошо зарекомендовавшей себя платформы, для наращивания своего потенциала, обмена знаниями и повышения осведомленности об экологических проблемах, поиска путей борьбы с изменением климата и нахождения новых способов активного участия. Мероприятие будет официально одобрено YOUNGO (Официальная молодежная группа Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).

Региональный охват

В этом году программа LCOY будет иметь региональный охват и направлена на объединение около 500 молодых людей по всему Туркменистану в возрасте 17-30 лет в таких городах как Дашогуз, Туркменабад, Мары и столице – Ашхабаде.

В октябре в преддверии LCOY, молодые послы ЦУР, климатические активисты с представителями посольства Великобритании, посольства Объединённых Арабских Эмиратов и Представительства Постоянного координатора ООН, провели в Мары, Туркменабаде и Дашогузе однодневные мероприятия по наращиванию потенциала и повышению осведомленности в местных университетах или частных образовательных центрах.

Кампания завершается заключительной конференцией в Ашхабаде 3 ноября, которая будет организована в гибридном режиме, чтобы приветствовать молодых делегатов из всех регионов Туркменистана, включая нынешнюю и предыдущие группы молодых послов ЦУР, студенты университетов и любой другой заинтересованной молодежи.

Участники

Ожидается, что в форуме примут участие

  • Молодые волонтеры ОО «Яш Тебигачы» и Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана
  • представители агентств ООН;
  • представители посольства Великобритании;
  • представитель посольства Объединённых Арабских Эмиратов;
  • Национальные партнеры, включая представителей Министерства иностранных дел, Министерства образования, Министерства охраны окружающей среды, частных образовательных центров, экспертов в области изменения климата и охраны окружающей среды, НПО и других;
  • Представители СМИ и журналисты.

Цели LCOY2023

Цели конференции следующие:

  • Подчеркнуть роль молодого поколения как ключевого партнера в борьбе с изменением климата;
  • Решать проблемы изменения климата на национальном и международном уровнях;
  • Расширять возможности и вдохновлять молодежь Туркменистана вносить свой вклад в лучшее будущее страны.
  • Обсудить основные проблемы изменения климата и пути их решения.

Конференция направлена на развитие страновой сети новаторов нового поколения, которые способны решать проблемы изменения климата, способствовать устойчивому развитию и поощрять действия для устойчивого и экологически сознательного будущего в Туркменистане.

Ключевые темы программы форума

Программа этого года будет основана на пяти основных темах:

1)           Усиление смягчения последствий изменения климата и создание адаптации и устойчивости к последствиям изменения климата в Туркменистане;

2)           Продвижение зеленой, устойчивой и современной энергетики и технологий;

3)           Содействие устойчивому сельскому хозяйству и продовольственной безопасности за счет улучшения устойчивого управления водными ресурсами;

4)           Содействие устойчивому и замкнутому потреблению;

5)           Содействие экологическому образованию/воспитанию и гендерному равенству.

Ожидаемые итоги

В результате мероприятий участвующая молодежь сосредоточится на наиболее острых проблемах изменения климата, имеющих большое государственное значение для Туркменистана, обсудит и выработает соответствующие решения и их требования со стороны национальных и международных лиц, принимающих решения. Эти предлагаемые решения и требования будут затем представлены на Глобальной молодежной климатической конференции 2023 года (COY18) и, следовательно, на переговорах по климату на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2023 года (COP28) в Дубае в конце этого года. ///nCa, 1 ноября 2023 г.

 

 

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