Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана «сверили часы» по международной и региональной повестке дня



В понедельник, 30 октября 2023 года, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл переговоры с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Мередов отметил, что сегодня отношения между Туркменистаном и Казахстаном вышли на качественно новый уровень, получив характер стратегического партнёрства. При этом стороны были едины во мнении, что определяющую роль в активизации взаимодействия между двумя странами играют контакты на высшем уровне. В этой связи, особое внимание уделено вопросам реализации договорённостей, достигнутых в рамках государственных визитов Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Туркменистан в октябре 2021 года и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в октябре 2022 года в Казахстан.

Был отмечен высокий уровень сотрудничества двух государств в многостороннем формате, в частности по линии международных структур таких как ООН, ОИС, ЭКО, СНГ, а также в форматах «ЦА+». В данном контексте выражена благодарность казахстанской стороне за поддержку международных инициатив и соавторство ряда резолюций ООН, инициированных Туркменистаном.

Говоря о поступательном развитии межпарламентских связей, стороны высказались о целесообразности организовать встречу туркмено-казахстанской межпарламентской группы дружбы в следующем году.

Наряду с этим дипломаты “сверили часы” по международной и региональной повестке дня, где взгляды и позиции двух стран по многим вопросам совпадают или схожи.

Министры также договорились усилить темп и динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Отдельное внимание было уделено аспектам сотрудничества по вопросам Каспийского моря и в рамках МФСА.

Отмечая последовательное расширение торгово-экономического партнёрства, собеседники условились принять согласованные меры для обеспечения роста объёмов товарооборота, в том числе, путём активизации деятельности Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров между Туркменистаном и РК, а также посредством проведения Туркмено-казахстанского делового совета и обмена бизнес-делегациями. В этом контексте, важная роль отводится комплексной работы в рамках совместной Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В ходе встречи стороны конкретизировали основные направления и перспективы взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, нефтегазовой и химической индустрии, текстильной индустрии, сельском хозяйстве, области экологии и охраны окружающей среды, вопросах рационального использования водных ресурсов в регионе, сфере транспорта и логистики, связи и телекоммуникаций.

Была также обозначена целесообразность углубления связей между регионами двух стран.

В деле развития культурно-гуманитарных отношений, министры констатировали наличие потенциала в сфере образования, науки, средств массовой информации, а также в области культурных обменов. В частности, стороны высказались за интенсификацию прямых межвузовских контактов и организацию перекрестных Дней культуры, а также обсудили проведение совместных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги.

По результатам переговоров, с целью дальнейшей активизации совместной работы в политико-дипломатическом направлении, подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан на 2024-2026 годы. ///nCa, 31 октября 2023 г.