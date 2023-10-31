Генеральный секретарь ОБСЕ обсудит в Ашхабаде региональное сотрудничество со странами Центральной Азии

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид 31 октября встретится в Ашхабаде с министрами иностранных дел центральноазиатских государств-участников ОБСЕ и другими высокопоставленными должностными лицами, сообщает ОБСЕ.

В Ашхабаде Генеральный секретарь примет участие в “Форуме Генерального секретаря ОБСЕ и министров иностранных дел стран Центральной Азии”, организованном и принимаемом Министром иностранных дел Туркменистана.

Стратегическая дискуссия на высоком уровне будет сосредоточена на сложных вызовах, с которыми сталкивается регион, таких как риски для безопасности границ, далеко идущие последствия изменения климата и возможности, которые может принести всему региону крепкая связуемость.

Встреча предоставит платформу для определения ключевых возможностей для государств-участников Центральной Азии по укреплению их регионального сотрудничества для решения этих проблем и обсуждения того, как ОБСЕ может поддержать эти усилия.

Во время своего визита Генеральный секретарь Шмид также встретится с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Рашидом Мередовым, министром охраны окружающей среды Чарыгельды Бабаниязовым и другими заинтересованными сторонами. ///nCa, 31 октября 2023 г.