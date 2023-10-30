Министр иностранных дел Пак Чжин примет участие в 16-м Форуме сотрудничества Корея–Центральная Азия в Ашхабаде – на полях форума ожидается ряд мероприятий

Министр иностранных дел Пак Чжин примет участие в 16-м Форуме сотрудничества Корея-Центральная Азия, который состоится в столице Туркменистана Ашхабаде 1 ноября, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Южной Кореи.

Форум будет совместно организован Министерствами иностранных дел Кореи и Туркменистана и соберет министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии в качестве главных делегатов и около 200 экспертов, в том числе из промышленного, академического, частного и государственного секторов, из Кореи и стран Центральной Азии.

На форуме, посвященном теме “Развитие сотрудничества через реализацию потенциала молодежи для устойчивого будущего Кореи и Центральной Азии”, будут рассмотрены пути сотрудничества Кореи и Центральной Азии в области транспорта и логистики, общественного здравоохранения и фармацевтики, изменения климата и окружающей среды, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), образование и наука, а также туризм.

В кулуарах Форума министр иностранных дел Пак проведет двусторонние встречи со своими коллегами из стран Центральной Азии и обменяется с ними мнениями о двусторонних отношениях, предметном сотрудничестве, региональных вопросах и заявке Кореи на проведение Всемирной выставки Экспо-2030 в Пусане.

Министр иностранных дел Пак станет первым министром иностранных дел Кореи, который посетит Туркменистан с первым официальным визитом с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

Он нанесет визит вежливости Президенту Туркменистана и проведет встречу с министром иностранных дел, чтобы подробно обсудить пути дальнейшего сотрудничества в различных секторах, включая энергетику, промышленную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру и здравоохранение.

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На заседании правительства в субботу, 28 октября, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отчитался о подготовке к 16-му заседанию форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» в рамках председательствования Туркменистана в данной структуре в 2023 году.

В ходе форума планируется провести 6 тематических сессий, которые охватывают такие направления, как:

транспорт и логистика

здравоохранение и медицина

изменение климата и охрана окружающей среды

информационно-коммуникационные технологии

образование и наука

туризм.

Предусматривается организовать двусторонние встречи на уровне министров, а по итогам форума будет принят Итоговый документ.

В рамках данного мероприятия пройдут:

бизнес-форум молодых предпринимателей стран Центральной Азия и Республики Корея

4-е заседание Делового совета «Центральная Азия-Республика Корея»

5-е заседание Делового совета «Туркменистан-Республика Корея»

выставка достижений государств ЦА и Республики Корея.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что укрепление плодотворных связей с Кореей выступает в числе приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана.

Двусторонние отношения, основанные на принципах равноправия, обоюдной выгоды, уважения и доверия, в нынешнюю эпоху получили активное развитие и продолжают неуклонно расти по восходящей линии, наполняясь качественно новым содержанием. При этом акцент был сделан на важной роли Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея».

Подчеркнув необходимость продолжения работ по наращиванию на долгосрочной основе партнёрства с государствами ЦА, глава Туркменистана распорядился обеспечить высокий уровень организации предстоящего мероприятия. ///nCa, 30 октября 2023 г