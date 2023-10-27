Туркменистан-Турция: Итоги переговоров на высшем уровне и двустороннего бизнес-форума

nCa Report – Эльвира Кадырова

Президент Сердар Бердымухамедов завершил свой двухдневный официальный визит в Турцию. Переговоры на высшем уровне между Сердаром Бердымухамедовым и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в Анкаре 26 октября 2023 года, на второй день визита.

По итогам переговоров на высшем уровне было подписано тринадцать документов.

Перед началом переговоров на высшем уровне президенты обменялись щенками своих национальных пород собак – алабая и кангала.

Ранее в тот же день президент Туркменистана принял участие в совместном туркмено-турецком бизнес-форуме, где выступил с рядом важных предложений. Бизнес-форум также привел к подписанию соглашений между деловыми кругами двух стран.

Президент Туркменистана возложил цветы к мавзолею основателя современной Турции Ататюрка и памятнику национального поэта Туркменистана Мактумкули.

Переговоры на высшем уровне

Президент Сердар Бердымухамедов и президент Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры тет-а-тет и в расширенном составе во дворце Аксарай.

Переговоры в формате «один на один»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган

Нынешний визит является важным событием в нашем межгосударственном диалоге, основанном на давних добрых традициях, нерушимых узах дружбы и братства.

Турция по-прежнему привержена полномасштабному стратегическому партнерству с Туркменистаном. Мы также отмечаем огромный личный вклад в успешное развитие двусторонних отношений Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Я передаю свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания Герою-Аркадагу.

Президент Сердар Бердымухамедов

Я выражаю свою благодарность за приглашение на этот официальный визит. Я также благодарен турецкому лидеру за прилагаемые огромные усилия, направленные на поступательное укрепление дружественных межгосударственных связей.

Я передаю Президенту Турции теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Это мой первый официальный визит в Турцию, и я уверен, что он послужит дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Этот визит проходит накануне празднования 100-летия основания Турецкой Республики. Я поздравляю Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с этим знаменательным праздником и желаю ему крепкого здоровья и процветания, а турецкому народу больших успехов в новом столетии.

Отношения между нашими странами, успешно развивающиеся в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, последовательны и планомерно укрепляются с учетом современных реалий и требований времени.

Осуществляя тесное взаимодействие на мировой арене, Туркменистан и Турция демонстрируют схожие или во многом близкие позиции по текущим региональным и глобальным проблемам.

Мы готовы к дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества на взаимовыгодной и равноправной основе. Среди перспективных направлений – энергетика, транспорт, инвестиции, высокие технологии, запуск новых форм партнерства, увеличение взаимного товарооборота.

Переговоры в расширенном составе

Президент Сердар Бердымухамедов

Наши страны конструктивно взаимодействуют на международной арене, прежде всего в рамках ООН, а также других авторитетных структур – Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации экономического сотрудничества.

Выдвигая схожие или близкие позиции по ключевым вопросам международной политики, Туркменистан и Турция приобрели солидный опыт партнерства, поддерживая предложения и инициативы друг друга, которые затрагивают основные цели глобального развития.

Мы признаем исключительную роль Организации Объединенных Наций. На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступил с инициативой разработки Глобальной стратегии безопасности, основанной на нормах и принципах Сообщества наций. В этом контексте представляется важным, во-первых, использовать превентивные меры для предотвращения конфликтных ситуаций, особенно на этапе их зарождения; во-вторых, максимально использовать потенциал механизмов нейтралитета; в-третьих, возрождение культуры диалога, основанного на доверии. В реализации этого предложения Туркменистан рассчитывает на поддержку турецкой стороны.

Существует необходимость значительно активизировать партнерство в торговле, энергетике, транспорте и коммуникациях, промышленной, сельскохозяйственной сферах, в области высоких технологий, посредством промышленной кооперации, деловых коммуникаций, контактов в других областях. В этой связи туркменская сторона готова активизировать взаимодействие и расширить его конкретными проектами.

Развитие энергетического партнерства также выгодно для обеих стран, для чего существует необходимая правовая база. В этом контексте актуален такой аспект взаимодействия, как поставки туркменского природного газа и электроэнергии в Турцию.

В связи с этим предлагается рассмотреть возможность поставок электроэнергии в Турцию транзитом через третьи страны. Запланированное в ближайшее время строительство новой электростанции мощностью 1574 МВт на туркменском побережье Каспийского моря предоставит необходимые возможности для этого. Мы намерены реализовать этот проект вместе с нашими турецкими братьями. Через несколько дней недалеко от города Туркменбаши состоится церемония закладки фундамента этого стратегически важного энергетического объекта.

Одним из приоритетных направлений партнерства также является сфера транспорта и логистики, где для расширения сотрудничества необходимо максимально использовать потенциал транспортных маршрутов и коридоров. Здесь большие возможности открывают транспортные коридоры в направлениях Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция, Центральная Азия–Ближний Восток, а также Каспийское море–Черное море. Кроме того, есть возможность повысить эффективность использования инфраструктурного потенциала Международного морского порта Туркменбаши и железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран.

Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Турцией в различных секторах экономики, наряду с традиционно ключевыми направлениями наращивания взаимовыгодного равноправного партнерства в области инвестиций, газохимической промышленности, агропромышленного комплекса, в области охраны окружающей среды, технологий нового поколения, туризма, бизнеса и других актуальных областях.

В настоящее время Туркменистан предусматривает реализацию ряда крупных проектов в различных областях промышленности, а также в культурной и социальной сферах. А это требует инновационных высокотехнологичных инженерных решений, солидного технического опыта.

Сотрудничество в области культуры, науки, образования и других областях также играет значительную роль.

Я приглашаю Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить нашу страну с официальным визитом в любое удобное для него время.

Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Подписанные документы

Следующие документы были подписаны по итогам саммита:

Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Союзом палат и бирж Турции (TOBB) по созданию форума Торгово-промышленной палаты Туркменистан–Турция (TTCCI); Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики по совместному производству аудио- и видеопродукции; План действий между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Организацией по развитию и поддержке малых и средних предприятий Турецкой Республики; Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Офисом человеческих ресурсов при Президенте Турецкой Республики в области управления человеческими ресурсами; Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии; Протокол о сотрудничестве между Главным архивным управлением при Кабинете Министров Туркменистана и Государственным архивным управлением при Президенте Турецкой Республики; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Управлением коммуникаций при Президенте Турецкой Республики в сфере средств массовой информации; Меморандум о взаимопонимании между Минис­терством образования Туркменистана и Советом высшего образования Турецкой Республики по сотрудничеству в области высшего образования; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики в области научно-исследовательских работ по транспортным и информационным технологиям; Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики по защите и карантину растений; Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области культуры; План действий по сотрудничеству в сфере молодёжной политики на 2024–2026 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области молодёжи и спорта; Соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики в области метеорологии.

После церемонии подписания документов главы государств выступили на пресс-конференции.

Вот соответствующий отрывок из сообщения TDH:

Комментируя итоги переговоров, Президент Турецкой Республики подчеркнул, что очень рад принимать Президента Сердара Бердымухамедова и делегацию Туркменистана в Анкаре. В данной связи отмечалось, что это первый официальный визит Президента Туркменистана в Турцию в качестве главы государства.

Как подчеркнул Президент Реджеп Тайип Эрдоган, двусторонние отношения, основанные на общности языка, истории, культуры, уважения взаимных интересов и равноправии, последовательно развиваются. В ходе сегодняшних переговоров были обсуждены различные аспекты межгосударственного сотрудничества. Подписан ряд документов, касающихся таких сфер, как энергетика, транспорт, торговля, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, молодёжная и спортивная политика, архивное дело, образование, СМИ.

Как известно, сказал турецкий лидер, Туркменистан, обладая огромными запасами энергоресурсов, выступает с важными инициативами по обеспечению глобальной энергетической безопасности.

Отметив схожесть взглядов сторон на вопросы, вынесенные на повестку дня переговоров, Президент Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что турецкие партнёры гордятся тем, что Туркменистан имеет статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

В ходе переговоров значимое место было уделено торгово-экономическим отношениям. Наглядным подтверждением поступательного развития сотрудничества в данном направлении является тот факт, что турецкие компании участвуют в реа­лизации проектов, осуществляемых в Туркменистане. Новый импульс развитию наших деловых связей также призван придать сегодняшний совместный бизнес-форум, отметил Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция, будучи первым государством, признавшим независимость Туркменистана, радуется его достижениям во всех сферах жизни, что является результатом усилий Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, подчеркнул глава дружественного государства.

В завершение Президент Турецкой Республики выразил Президенту Туркменистана и членам сопровождающей его делегации искреннюю признательность за состоявшиеся конструктивные переговоры.

Озвучивая итоги нынешней встречи на высшем уровне, Президент Сердар Бердымухамедов, пользуясь представившейся приятной возможностью, от себя лично и от имени туркменского народа выразил в адрес турецкой стороны искренние поздравления и пожелания благополучия по случаю национального праздника Турции – 100-летнего юбилея Республики, который будет отмечаться через несколько дней.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, сегодня в рамках совершаемого по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана официального визита в Турцию состоялись конструктивные переговоры на высшем уровне, которые прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, затрагивающие различные сферы. Состоялся также обмен мнениями по актуальной региональной и международной тематике, представляющей обоюдный интерес.

Была подтверждена готовность к дальнейшему расширению и укреп­лению стратегического туркмено-турецкого партнёрства, основанного на принципах взаимного уважения и равноправия.

В ходе переговоров, продолжил глава Туркменистана, уделялось внимание ключевым вопросам регио­нальной и международной политики, в частности, темам поддержания безопасности и стабильности, усиления гуманитарной составляющей международных отношений. В данном контексте отмечалась важность активизации совместных усилий.

В контексте двусторонних отношений была подчёркнута роль торгово-экономического партнёрства. В ходе переговоров отмечалась важность наращивания объёмов товарооборота двух стран, а также состоялся обмен мнениями об имеющихся в данном направлении возможностях и путях их реализации.

Кроме того, обсуждались вопросы транспортировки туркменского природного газа и электроэнергии в Турцию через Каспийское море.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, была подтверждена важная роль углубления тесного сотрудничества в области транспортно-транзитных перевозок в наращивании торговли между двумя странами. В данной связи подчёркивалось, что активизация существующих транспортных коридоров, в частности, Транскаспийского и по маршруту Каспийское море – Чёрное море, а также создание новых направлений представляют взаимную выгоду. Достигнута договорённость о реализации необходимых мер для обеспечения конструктивности и эффективности взаимодействия в сфере транспорта.

Наряду с этим были рассмотрены воп­росы наращивания двустороннего парт­нёрства в различных отраслях промышленности, участия турецких компаний в реализуемых в Туркменистане крупных проектах.

На состоявшихся встречах подчёркивалось, что общность культурного наследия и духовно-нравственных ценностей братских народов служит прочной базой для расширения взаимовыгодных и равноправных отношений.

Исходя из этого, была выражена готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сфере культуры, образования, науки, здравоохранения и спорта в целях сохранения и укрепления многовековых связей, сказал глава Туркменистана.

По итогам переговоров подписаны важные документы, призванные содействовать поступательному наращиванию политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного диалога и дополняющие договорно-правовую базу межгосударственных отношений.

В завершение своего обращения к СМИ Президент Сердар Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность, что достигнутые договорённости и подписанные документы придадут новый импульс дальнейшему развитию разнопланового туркмено-турецкого сотрудничества, будут служить интересам и благополучию братских государств.

В Центральном офисе Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB) состоялся совместный туркмено-турецкий бизнес-форум.

Помимо представителей бизнеса обеих сторон, на форуме также присутствовали вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, председатель TOBB Рифат Хисарджиклиоглу и министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мехмет Фатих Качир.

Выступая на форуме, президент Туркменистана озвучил несколько важных идей:

В настоящее время в Туркменистане планируются крупномасштабные проекты в различных областях промышленности, культурной и социальной сферах, которые требуют инновационных инженерных идей, основанных на высоких технологиях, солидном техническом опыте и мастерстве. Поэтому наша страна приглашает турецкие деловые круги к совместной работе над вышеупомянутыми проектами, особенно над концепцией “Ашхабад Сити”, который должен быть построен на основе принципов современного “умного” города, и над промышленным кластером, который будет построен в городе Аркадаг.

Туркменистан придает большое значение налаживанию инвестиционного партнерства с зарубежными странами, и здесь главной целью является привлечение иностранного капитала к реализуемым крупным энергетическим и инфраструктурным проектам. Это, в свою очередь, открывает перед нами широкое поле для действий. Я предлагаю создать Совместный инвестиционный фонд и Совместную рабочую группу по инвестициям.

Я также выступаю за рассмотрение вопроса об открытии филиалов ряда ведущих турецких банков в Туркменистане с целью финансового регулирования деятельности турецких инвесторов и промышленников в нашей стране.

Энергетика играет огромную роль в двусторонних отношениях. Здесь речь идет о поставке туркменских энергоресурсов в Турцию, в частности электроэнергии и природного газа. Туркменистан руководствуется принципом равного учета интересов производителей, стран транзита и потребителей и поэтому открыт для взаимодействия с турецкими партнерами в этой сфере.

Одним из ключевых и перспективных направлений сотрудничества является транспортно-коммуникационная отрасль. Сегодня в нашей стране идет масштабное строительство новых транспортных коммуникаций, автомобильных и железнодорожных переездов, реконструкция воздушных и морских гаваней. В связи с этим я предлагаю проводить регулярные рабочие встречи между отраслевыми ведомствами, ассоциациями и компаниями двух государств.

В то же время представляется целесообразным создать Совместный транспортно-логистический центр с участием соответствующих государственных секторов и частных компаний для активизации сотрудничества, согласованной и слаженной работы в этой сфере.

Сельское хозяйство – один из основных секторов нашей экономики. Ключевой задачей является поддержание продовольственной безопасности наших стран и содействие международным усилиям в этой области. Поэтому в Туркменистане значительные средства направляются в сельскохозяйственный сектор и агропромышленный комплекс, а соответствующая материально-техническая база систематически совершенствуется.

В этом аспекте мы предлагаем наращивать туркмено-турецкое партнерство и обмениваться опытом в области повышения продуктивности сельского хозяйства, совершенствования семеноводства и селекции, внедрения в производство новых технологических разработок. Туркменистан готов установить взаимовыгодные отношения со специализированными турецкими компаниями в вышеуказанных областях.

Сегодня весь мир сталкивается с проблемой изменения климата и другими экологическими угрозами. В таких условиях роль управления водными ресурсами последовательно возрастает. Наша страна намерена модернизировать системы водоснабжения и водораспределения, также придавая большое значение региональному и международному сотрудничеству в этой актуальной области.

Среди основных задач – установление эффективного партнерства в области рационального использования водных ресурсов и внедрения водосберегающих технологий. В то же время среди конкретных проектов – реконструкция и расширение инфраструктуры русла и боковых каналов реки Каракум. В связи с этим наша страна готова тесно сотрудничать со специализированными турецкими компаниями в этих областях.

Одним из приоритетов национальной экономики является развитие промышленного сектора и производственной кооперации. Туркменистан проводит целенаправленную работу по налаживанию и расширению международного сотрудничества в этой области.

В современных условиях роль науки и техники в экономическом развитии постепенно возрастает. Поэтому для наших государств важно двигаться вперед в соответствии с новыми требованиями и идти в ногу со временем. Мы предлагаем активизировать научно-техническое сотрудничество, в рамках которого считаем необходимым наладить взаимодействие между компаниями двух стран, специализирующимися в области информационных технологий. Туркменская сторона готова к совместной работе в этих областях.

Туркменистан стремится вывести торгово-экономические отношения с Турцией на качественно новый уровень. На сегодняшней встрече обсуждаются предстоящие масштабные задачи и новые формы сотрудничества. Мы с благодарностью примем взаимовыгодные и конструктивные идеи и предложения.

Выставка турецких экспортных товаров и услуг пройдет в Ашхабаде 6-8 декабря 2023 года. В ее рамках мы предлагаем провести следующий совместный бизнес-форум.

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В ходе бизнес-форума между туркменскими и турецкими предпринимателями был подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в различных областях, включая производство строительных материалов, агропромышленный комплекс и пищевую промышленность, закупку специализированного оборудования и т.д.

Президент Туркменистана возложил цветы к мавзолею Ататюрка и памятнику Махтумкули

Утром Президент Туркменистана проследовал к Мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), где принял участие в церемонии возложения цветов.

Из мавзолея Ататюрка глава туркменского государства направился в парк Туркменистана, расположенный в одном из живописных современных парковых комплексов Анкары – Дикмен Вадиси. Здесь установлен памятник выдающемуся классику туркменской литературы, великому поэту и мыслителю Востока Махтумкули Фраги.

Этот парк и установленный на его территории памятник Махтумкули были торжественно открыты в 2012 году во время официального визита Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Турецкую Республику.

Обмен щенками национальных пород собак

Президент Сердар Бердымухамедов подарил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану щенка туркменского алабая по кличке Гардаш.

Президент Турецкой Республики, в свою очередь, подарил высокому гостю двух прекрасных щенков турецкого кангала.

Глава туркменского государства поблагодарил Президента Турции за подарок, отметив, что расценивает его как знак нерушимых дружеских и братских отношений между двумя странами.

Встречи на полях визита

Члены правительственной делегации Туркменистана провели двусторонние встречи со своими турецкими коллегами в Анкаре. Рассмотрены перспективы сотрудничества в таких областях, как торгово-экономическая сфера, промышленный сектор и, в частности, текстильная промышленность, а также энергетика, строительство, транспорт и связь, внедрение передовых технологий, деловые контакты и т.д. были обсуждены.

В Анкаре члены правительственной делегации Туркменистана также встретились с туркменскими студентами, обучающимися в высших учебных заведениях Турции.

Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад

Президент Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад в тот же день. Президент Эрдоган проводил его в аэропорту. /// nCa, 27 октября 2023 г. [Источник фото – правительства Туркменистана и Турции, СМИ]

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