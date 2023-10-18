News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Служба морского и речного транспорта Туркменистана и нидерландская судоверфь налаживают сотрудничество

Служба морского и речного транспорта Туркменистана и нидерландская судоверфь налаживают сотрудничество

By

13 октября, 2023 года в Агентстве морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары» состоялась встреча между представителями компании «Damen Shipyards Gorinchem B.V.» (Нидерланды) и руководством Агентства.

Как сообщает пресс-служба Агентства, в ходе встречи представители компании «Damen Shipyards Gorinchem B.V.» детально представили свою компанию и широкий спектр судов, которые они строят на 35 верфях, расположенных на пяти континентах. Отмечено, что компания строит суда всех типов по конкретному проекту, включая танкеры, лоцманские суда, земснаряды, суда для экипажей, буксиры, яхты и т.д.

Туркменская сторона выразила интерес к сотрудничеству в сфере строительства дноуглубительных судов на судостроительном и судоремонтном заводе “Балкан”. Представители компании подчеркнули, что возможность строительства на заводе при использовании местных ресурсов может быть более экономически привлекательной альтернативой импорту судов. В рамках дискуссии, туркменская сторона запросила коммерческое предложение и информацию о необходимом оборудовании для строительства дноуглубительного судна.

Кроме того, был высказан интерес к потенциальной модернизации судостроительного завода АО «Дерьяеллары» в Лебапском велаяте. Это открывает новые перспективы для укрепления судостроительной инфраструктуры и развития судостроения в Туркменистане. ///nCa, 18 октября 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Агентство морского и речного транспорта Туркменистана приглашает  Dragon Oil к инвестиционному сотрудничеству
  2. Агентство морского речного транспорта Туркменистана и Vitol Bahrain обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества
  3. Turkmenistan Sea and River Transport Service and Dutch shipyard establish cooperation
  4. Агентство «Туркмен Связь» участвует в Международной конференции Cyber Security Central Eurasia 2023 в Ташкенте – Туркменистан и Узбекистан налаживают сотрудничество по кибербезопасности
  5. Туркменистан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере судостроения
  6. Туркменистан и Южная Корея укрепляют сотрудничество в железнодорожной отрасли
  7. Морская администрация Туркменистана продлила признание Российского морского регистра на 5 лет
  8. Город Аркадаг и Петербург налаживают прямое сотрудничество
  9. Корея и Туркменистан намерены развивать сотрудничество в области судостроения
  10. Через полипропиленовый терминал Туркменбашинского морского порта отправлен груз в Россию и Турцию
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan