Служба морского и речного транспорта Туркменистана и нидерландская судоверфь налаживают сотрудничество

13 октября, 2023 года в Агентстве морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары» состоялась встреча между представителями компании «Damen Shipyards Gorinchem B.V.» (Нидерланды) и руководством Агентства.

Как сообщает пресс-служба Агентства, в ходе встречи представители компании «Damen Shipyards Gorinchem B.V.» детально представили свою компанию и широкий спектр судов, которые они строят на 35 верфях, расположенных на пяти континентах. Отмечено, что компания строит суда всех типов по конкретному проекту, включая танкеры, лоцманские суда, земснаряды, суда для экипажей, буксиры, яхты и т.д.

Туркменская сторона выразила интерес к сотрудничеству в сфере строительства дноуглубительных судов на судостроительном и судоремонтном заводе “Балкан”. Представители компании подчеркнули, что возможность строительства на заводе при использовании местных ресурсов может быть более экономически привлекательной альтернативой импорту судов. В рамках дискуссии, туркменская сторона запросила коммерческое предложение и информацию о необходимом оборудовании для строительства дноуглубительного судна.

Кроме того, был высказан интерес к потенциальной модернизации судостроительного завода АО «Дерьяеллары» в Лебапском велаяте. Это открывает новые перспективы для укрепления судостроительной инфраструктуры и развития судостроения в Туркменистане. ///nCa, 18 октября 2023 г.