РЦПДЦА и UNOCT организовали Региональную конференцию по Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии

9-13 октября 2023 года Региональный Центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии РЦПДЦА и Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) организовали региональную конференцию, посвященную Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии.

Сеть раннего предупреждения разрабатывается с целью активизации и систематизации обмена информацией и координации работы различных национальных и региональных структур, действующих в Центральной Азии и охватывающих вопросы, связанные с Афганистаном.

Результатом совещания стала выработка ряда рекомендаций относительно целей, видов деятельности, структуры, штатного расписания, механизмов финансирования и других оперативных механизмов Сети раннего предупреждения. Кроме того, обсуждения помогли выявить общие транснациональные и национальные угрозы в Центральной Азии, которые потребуют согласованных усилий и сотрудничества по сбору данных, анализу и мониторингу с помощью Сети раннего предупреждения. Особое внимание было уделено необходимости постоянного мониторинга воздействия событий в Афганистане на общества Центральной Азии, а также необходимости привлечения общин в качестве союзников к выявлению угроз и мониторингу.

В дискуссии приняли участие более 70 представителей государственных учреждений и организаций гражданского общества всех пяти государств Центральной Азии, а также независимые эксперты.

Кроме того, в форуме приняли участие Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Комитеты Совета Безопасности ООН по санкциям 1267/1989/2253 и 1988 годов, Антитеррористический центр Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ), Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС ШОС), Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), другие подразделения ООН и региональные партнеры.

За конференцией последовал учебный курс по современным методам оценки угроз и рисков. Участники узнали, как выявлять критические угрозы и определять их приоритетность, их причины и следствия, а также разрабатывать адекватную политику реагирования. Сессии также были посвящены разработке показателей для мониторинга.

Эта конференция, организованная при поддержке Фонда мира и развития ООН (UNPDF), была организована в рамках совместного проекта UNOCT/РЦПДЦА ООН “На пути к всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии – фаза IV” и основана на Совместном плане действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 13 октября 2023 г.