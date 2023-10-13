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Россия и Туркменистан обсуждают проект соглашения о совместном вузе

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Проект соглашения о создании Российско-Туркменского университета в Туркменистане был обсужден в Ашхабаде на совещании заместителя министра образования и науки Константина Могилевского и Министра образования Туркменистана Гурбангуль Атаевой. Встреча состоялась на полях встречи сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде, сообщает минобрнауки России.

«Совместно с нашими туркменскими коллегами мы работали над текстом межправительственного соглашения о создании в Ашхабаде Российско-Туркменского университета. Переговоры прошли очень конструктивно, документ фактически готов. Напомню, что сегодня в российских вузах учится порядка 30 тысяч туркменских студентов, что само по себе говорит о востребованности наших образовательных программ по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики Туркменистана», — отметил Константин Могилевский.

Стороны подняли вопрос о том, какие специальности наиболее востребованы для национальной экономики Туркменистана — это позволит определить возможный круг российских вузов-партнеров. Кроме того, обсуждалась и необходимая для функционирования университета материально-техническая база.

В настоящее время наибольшей популярностью у студентов из Туркменистана, обучающихся в России на бюджетной основе, пользуются такие направления, как экономика, лингвистика, юриспруденция, лечебное дело, менеджмент и программная инженерия.

Идеи о создании российско-туркменского университета озвучил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с Президентом Путиным в июне 2022 года. Цель вуза — обеспечить качественный и непрерывный образовательный процесс, который будет способствовать развитию интеграционных процессов двух государств. Минобрнауки России подготовило концепцию проекта и план мероприятий по его реализации.///nCa, 13 октября 2023 г.

 

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