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Нефтегазовые вузы Туркменистана и Румынии укрепляют сотрудничество

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11 октября 2023 года Румынский нефтегазовый университет Плоешти посетили ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева Б.Атаманов и сотрудники Посольства Туркменистана в Румынии.

Ректор Румынского нефтегазового университета Алин Диница в своем выступлении, приветствовав туркменскую делегацию, отметил о заинтересованности румынской стороны в дальнейшем укреплении установленного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах, сообщает туркменская дипмиссия.

В данном контексте, ректор поблагодарил туркменскую сторону за то, что при рассмотрении ВУЗов для направления туркменской молодежи в зарубежные государства на обучение, выбираются румынские ВУЗы.

В дополнение, стороны договорились изучить возможности интенсификации двусторонних контактов, в том числе путем организации совместных мероприятий, конференций и обмена онлайн-лекциями по интересующим темам.

По завершению, стороны обменялись приглашениями по осуществлению взаимных визитов.

Соглашение о сотрудничестве между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Нефтегазовым университетом Плоешти в Румынии было подписано 29 ноября 2017 года в ходе визита проректора Нефтегазового университета Плоешти в Туркменистан. ///nCa, 13 октября 2023 г.

 

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