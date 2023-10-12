Президент Туркменистана посетит Турцию с официальным визитом в ближайшее время

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ближайшее время посетит Турцию с официальным визитом. Об этом речь шла во время встречи главы государства с Министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в среду, 11 октября.

В начале встречи Хакан Фидан передал Президенту Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову приветствия от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь, глава Туркменистана поздравил министра и братский турецкий народ с предстоящим юбилеем – 100-летием образования Турецкой Республики.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Турция особо заинтересована в неуклонном расширении двусторонних межгосударственных отношений, выстраиваемых на принципах уважения и взаимной выгоды.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, Турецкая Республика является для Туркменистана дружественным и братским государством, и двусторонние отношения носят стратегический характер.

Многовековые туркмено-турецкие связи имеют богатый опыт, подтверждением чему служит высокий уровень взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сказал он.

В контексте многопланового двустороннего партнёрства особое место отводится торгово-экономической сфере. В данном контексте отмечалось, что в настоящее время Турецкая Республика занимает одну из лидирующих позиций во внешнеторговом обороте Туркменистана.

Наши государства активно сотрудничают практически во всех отраслях экономики, констатировал глава Туркменистана, подчеркнув, что существуют большие возможности для развития плодотворных отношений в топливно-энергетической сфере, в областях транспорта и связи.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что традиционно дружественное межгосударственное сотрудничество будет и впредь успешно развиваться на взаимовыгодной основе. ///nCa, 12 октября 2023 г.

Туркменистан и Турция подтверждают курс на дальнейшее укрепление сотрудничества

11 октября 2023 года состоялись переговоры Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с находящимся в Ашхабаде с официальным визитом Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

В ходе встречи стороны отметили традиционно высокий уровень межгосударственных отношений, динамично и успешно развивающихся благодаря усилиям Президентов двух государств и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Было подчёркнуто важное значение состоявшейся с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым встречи главы внешнеполитического ведомства Турции, в ходе которой ещё раз были конкретизированы актуальные направления туркмено-турецкого сотрудничества.

Министры рассмотрели широкий спектр вопросов в контексте дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения межпарламентского сотрудничества, укрепления договорно-правовой базы. Стороны договорились об активизации взаимодействия во внешнеторговой сфере, энергетике, транспорте, строительстве и промышленности, текстильной отрасли.

Констатировано успешное взаимодействие в области науки и образования, спорта, здравоохранения, а также культурно-гуманитарных обменов.

По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Турецкой Республики на 2024-2025 годы.///МИД Туркменистана, 11 октября 2023 г.