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В следующем месяце в Ашхабаде запланировано проведение 17-го заседания совместной ирано-туркменской экономической комиссии

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17-18 ноября 2023 г. в Ашхабаде состоится 17-е заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана, передает иранское агентство Tasnim.

Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов провели телефонный разговор во вторник, чтобы назначить дату проведения 17-го заседания Совместной ирано-туркменской экономической комиссии по развитию двусторонних экономических отношений, сообщает источник.

Подчеркнув необходимость укрепления отношений между двумя странами во всех областях, особенно экономических связей, стороны договорились провести Совместную экономическую комиссию 17-18 ноября 2023 года в Ашхабаде. В эти же дни в столице Туркменистана пройдет выставка иранской продукции.

Мередов и Базрпаш обменялись мнениями о сотрудничестве в различных областях, включая энергетику, электро- и водоснабжение, транспорт, дорожное строительство, технические и инжиниринговые услуги.

В мае 2023 года министр дорог и городского развития Ирана встретился с Генеральным директором по транспорту и коммуникациям при Кабинете министров Туркменистана Маметханом Чакыевым в Тегеране для обсуждения вопросов развития транспортных связей в рамках всеобъемлющей транспортной дорожной карты, а также “Ашхабадского соглашения” об увеличении транзита в регионе. Ожидается, что обсуждение данных вопросов будет продолжено в ходе предстоящего заседания Совместной экономической комиссии. /// nCa, 11 октября 2023 г.

 

 

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