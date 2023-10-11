Президент Туркменистана награжден медалью «Arkadag» – Медали «Arkadag» удостоены десятки граждан Туркменистана, доктор из Германии и турецкий бизнесмен

В соответствии с постановлением парламента Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов награжден медалью «Arkadag».

Церемония вручения медали состоялась во вторник, 11 октября. В торжестве приняли участие Председатель Меджлиса страны, заместители Председателя Кабинета Министров, а также руководители военных и правоохранительных органов.

Медаль «Arkadag» является государственной наградой Туркменистана и учреждена с целью широкой поддержки гуманных инициатив, уважения достигнутых заслуг, накопленного опыта, растущего международного авторитета Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, созданного на добровольной основе в соответствии с такими принципами предков, национальными традициями туркмен, как справедливость, гуманность, человеколюбие, высокая нравственность, благотворительность, помощь нуждающимся в опеке, с приоритетом интересов человека, возвышением их достоинства и награждения граждан нашей страны, достигших выдающихся заслуг в этом направлении.

Президент Сердар Бердымухамедов удостоен этой высокой награды за обеспечение правовых гарантий защиты и законных интересов народа, реализацию комплекса организационных, правовых и экономических мер, направленных на адаптацию в обществе детей, нуждающихся в особой опеке и социальной поддержке, особые заслуги в развитии благотворительной деятельности, реализации в стране принципов гуманизма, справедливости и взаимопомощи, постоянной поддержке деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

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В соответствии с Указом Президента Туркменистана, 47 граждан страны, в том числе медицинские работники, общественные деятели удостоены медали Аркадаг.

Также медалью Аркадаг награждены врач из Германии – детский ортопед клиники Dritti Orden в Мюнхене Винсент Фримбергер, и турецкий бизнесмен – глава группы компаний «Чалык Холдинг» Ахмет Чалык. ///nCa, 11 октября 2023 г.