Железная дорога может ускорить развитие Центральной Азии

Джоомарт Оторбаев

Инициатива “Один пояс и один путь” позволила построить удивительно эффективные железные дороги, соединяющие Китай и Европу через Центральную Азию. Этих железнодорожных маршрутов не существовало еще десять лет назад. За короткий период они способствовали росту местной и национальной экономики благодаря своей надежной инфраструктуре, бесперебойной работе и социально-экономическому воздействию.

Только в период с января по август 2023 года грузовые поезда совершили 11 638 рейсов и перевезли 1,26 миллиона единиц груза в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) между Азией и Европой. Поезда развивают среднюю скорость 120 километров в час и соединяют 86 маршрутов, которые охватывают 217 городов в 25 европейских странах и более 100 городов в 11 странах и регионах Азии.

За последние 10 лет грузовые поезда Китай-Европа совершили в общей сложности 77 000 рейсов, перевезя 7,31 миллиона TEU товаров на сумму свыше 340 миллиардов долларов.

В настоящее время большая часть грузов между Китаем и Европой перевозится по так называемому северному маршруту, который проходит через Центральную Азию, Россию и Белоруссию. Однако самый короткий и эффективный южный маршрут из Центральной Азии в Китай, а затем через Южный Кавказ в Европу привлекает все больше внимания. В связи с этим участок Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет многообещающим дополнением к этим маршрутам.

В сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде было подписано соглашение о содействии строительству железной дороги, соединяющей Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Дополнительные документы были подписаны во время саммита Китай-Центральная Азия в Сиане, провинция Шэньси, в мае этого года для проведения технико-экономического обоснования и разработки модели финансирования.

Кыргызский участок железной дороги начнется с перевала Торугарт, откуда железнодорожная линия протянется на северо-запад через Арпу и Макмал до Джалал-Абада, где она соединится с железнодорожной сетью Узбекистана. Чтобы облегчить это, железнодорожная колея будет изменена со стандартной (1,43 м), используемой в Китае и Европе, на стандартную (1,52 м), используемую в Центральной Азии, вероятно, в Макмале, где находится завод по переработке золота.

Протяженность кыргызского участка железной дороги составит 280 км, он пройдет по пересеченной горной местности и потребует строительства не менее 90 туннелей. Общая стоимость проекта оценивается в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов. Кроме того, Китаю необходимо будет построить около 160 км подъездных путей на своей территории для подключения к новой железнодорожной линии.

После завершения строительства этого участка железная дорога может быть продлена на Запад, пройдя через Туркменистан и Казахстан, страны Южного Кавказа и Турцию, чтобы в конечном итоге достичь Европы. Ожидается, что это расширение сократит расстояние от Китая до Турции примерно на 900 км.

Что касается окупаемости инвестиций, то стороны могут возместить их сумму за счет сбора дорожной пошлины, в первую очередь за грузы, перевозимые из Китая в Европу, — по оценкам, это 5 миллионов тонн грузов в год.

Центральная Азия призвана стать важнейшим транспортным узлом для всей Евразии. Транспортный коридор Восток-Запад в этом регионе вскоре соединится с коридором Север-Юг, соединяющим северные страны через Иран и Афганистан со странами Южной Азии и портами на берегу Индийского океана. Это сделает Центральную Азию жизненно важным транспортным узлом в обозримом будущем.

Некоторые эксперты изначально сомневались в целесообразности строительства железной дороги в труднопроходимой местности кыргызских гор. Однако эти сомнения исчезли, учитывая особенности недавно построенной железной дороги Китай-Лаос. Протяженность китайско-лаосской железной дороги составляет 1035 км от Куньмина в юго-западной китайской провинции Юньнань до столицы Лаоса Вьентьяна. Железная дорога проходит по высокогорной местности со сложной геологией, высоким сейсмическим риском и высокой геонапряженностью.

Кроме того, железная дорога Китай-Лаос пересекает 218 разломов, а также реку Меконг с перепадом высот в 2900 м. Несмотря на эти проблемы, железная дорога была построена и оснащена 301 мостом и 167 туннелями.

Китай уделил особое внимание окружающей среде и хрупкой экологии гор во время строительства железной дороги. Железная дорога проходит в обход многочисленных национальных природных заповедников, включая Сишуанбанну и Луангпхабанг, а также туристических достопримечательностей и национальных лесопарков. Проект был разработан таким образом, чтобы гармонично сочетаться с окружающей средой вдоль маршрута. Железная дорога Китай-Лаос уже начала приносить экономические плоды, особенно для туристических мест на этом пути.

Аналогичным образом, железная дорога, соединяющая Азию и Европу через Центральную Азию, станет ярким примером транспортной инфраструктуры, оказывающей положительное влияние на экономику, способствующей развитию региона и сближающей различные страны. Благодаря новейшим транспортным технологиям торговля будет упрощена и ускорена, расстояния сократятся, а люди и культуры сблизятся, что приведет к расширению обмена знаниями и опытом.

Караваны древнего Шелкового пути способствовали межкультурному и интеллектуальному диалогу между людьми из разных стран, формируя современные цивилизации и способствуя развитию.

Точно так же каждый поезд, проходящий через Евразию, принесет экономическое процветание благодаря партнерству и укрепит доверие между народами. Железная дорога обладает потенциалом преобразования Центральной Азии из региона, не имеющего выхода к морю, в сухопутный хаб для всей Евразии. Направляя коллективную энергию на оживление новых маршрутов, инициатива “Пояс и путь” возрождает великий дух древнего Шелкового пути как торгового коридора и открывает проходы, соединяющие людей, культуры и цивилизации.

Автор – бывший премьер-министр Кыргызской Республики и заслуженный профессор школы “Пояса и пути” Пекинского педагогического университета. ///China Daily, 9 октября 2023 г.