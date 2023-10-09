News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Действующий Председатель ОБСЕ Османи посетит Туркменистан с визитом

Действующий Председатель ОБСЕ Османи посетит Туркменистан с визитом

By

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 9 октября посетит Туркменстан, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками, парламентариями и представителями гражданского общества.

В Ашхабаде председатель Османи встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем Меджлиса (Парламента) Дунягозель Гульмановой и с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе визита председатель Османи также встретится с сотрудниками миссии ОБСЕ и представителями гражданского общества. ///ОБСЕ, 8 октября 2023 г.

Related posts:

  1. Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан
  2. Делегация российских парламентариев посетит с визитом Туркменистан
  3. Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
  4. Туркменистан и Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств активизируют сотрудничество в области образования
  5. Совместное заседание Парламента Туркменистана и представителей общественности – главные итоги
  6. Председатель Совета Старейшин Организации Тюркских Стран находится с визитом в Туркменистане
  7. В Ашхабад прибыла делегация ОБСЕ во главе с Верховным комиссаром по делам нацменьшинств
  8. Президент Кыргызстана посетит Туркменистан с официальным визитом
  9. Президент Узбекистана посетит Туркменистан с официальным визитом
  10. Президент Индии посетит Туркменистан
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan