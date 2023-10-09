Действующий Председатель ОБСЕ Османи посетит Туркменистан с визитом

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 9 октября посетит Туркменстан, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками, парламентариями и представителями гражданского общества.

В Ашхабаде председатель Османи встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем Меджлиса (Парламента) Дунягозель Гульмановой и с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе визита председатель Османи также встретится с сотрудниками миссии ОБСЕ и представителями гражданского общества. ///ОБСЕ, 8 октября 2023 г.