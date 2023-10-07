Токаев, Путин и Мирзиёев запустили поставки российского газа в Узбекистан – впервые российский газ поступает в Центральную Азию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и Президент России Владимир Путин провели в субботу, 7 октября, церемонию запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр».

Токаев находится с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба Президент Казахстана.

Президент Узбекистана также находится с официальным визитом в России.

«Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан», – заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии.

«Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории», – сказал Токаев.

Президент Казахстана особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.

«Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», – отметил казахстанский лидер.

Путин в своем выступлении напомнил о том, что в июне в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны контракт на экспорт в Узбекистан российского газа и договор на его транспортировку по казахстанской территории, в соответствии с которыми в ближайшие два года Россия поставит узбекистанским потребителям 2,8 миллиарда кубических метров газа.

Он отметил, что перед специалистами трёх стран стояла масштабная и непростая задача – провести диагностику, отремонтировать и технически перевооружить задействованные в проекте, в том числе давно не эксплуатирующиеся, объекты газотранспортной системы России, Казахстана и Узбекистана.

«Объём выполненных в сжатые сроки работ действительно впечатляет. В России модернизирована газоизмерительная станция «Александров Гай» в Саратовской области. В Казахстане выполнен ремонт труб и освобождены перекачивающие мощности. В Узбекистане построены газоизмерительная станция и новый участок трубопровода «Бухара – Урал»», – сказал Президент России.

Перечисляя выгоды проекта, российский лидер, подчеркнул, что “Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов. «Газпром» уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа.”

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил признательность лидерам Казахстана и России за личную поддержку в воплощении этого проекта. Отдельно поблагодарил специалистов, которые приняли участие в работах по организации поставок газа в кратчайшие сроки, реконструкции участков магистрального газопровода, модернизации компрессорных станций и строительстве новой газоизмерительной станции «Бейнеу».

Запускаемый импорт российского газа в реверсном режиме имеет стратегическое значение для Узбекистана, сказал он.

«Этот проект является важным фактором энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надежных и гарантированных поставок «голубого топлива», во-вторых, это дополнительные объемы газа для бесперебойного снабжения углеродами отраслей экономики и населения», – добавил узбекский лидер.

Для реализации проекта поставки российских энергоносителей в Узбекистан используется газопровод «Средняя Азия – Центр», построенный ещё в 60-е годы и считавшийся тогда, одним из крупнейших трансмагистральных газопроводов. Теперь он заработает в реверсном режиме.

В ходе телемоста министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции «Макат» в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр».

Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции «Каракалпакия» Узбекистана, компрессорной станции «Александров Гай» Саратовской области и Лахта-Центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ.

Затем лидеры трех стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. ///nCa, 7 октября 2023 г. (Фото – пресс-служба Президента Казахстана)