Президент Туркменистана принял Генерального секретаря Международного бюро выставок

В четверг, 5 октября, Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзеса.

«Наша страна успешно проводит политику «открытых дверей», уделяя особое внимание развитию широкомасштабного международного сотрудничества, которое предусматривает не только освоение мирового передового опыта, но и продвижение местных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, что положительно влияет на интеграцию международных выставок в мировую экономику и взаимовыгодное сотрудничество», – сказал глава государства в ходе встречи.

В продолжение беседы стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях взаимодействия в области выставочно-ярмарочной деятельности, а также о возможностях изучения лучших практик в этой сфере.

Президент отметил, что недавно в стране была принята «Концепция международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы», в соответствии с которой Туркменистан намерен и в дальнейшем расширять сотрудничество с МБВ.

Будучи членом Международного бюро выставок, Туркменистан активно участвует во всемирных и специализированных смотрах, констатировал Президент Сердар Бердымухамедов. Как известно, за последние годы страна была представлена на выставочных площадках в Шанхае, Милане, Астане и Дубае.

В этой связи Президент Бердымухамедов подчеркнул заинтересованность Туркменистана нашей страны в участии во Всемирном форуме «ЭКСПО-2025» в городе Осака (Япония).

В настоящее время Туркменистан принимает участие в международной садоводческой выставки «ЭКСПО – 2023 Доха» в Катаре. 9 октября планируется провести Национальный день Туркменистана.

В свою очередь Генеральный секретарь Международного бюро выставок Димитри Керкентзес отметил, что ознакомился с туркменским павильоном, представленным на экспо в Дохе, и получил огромные впечатления.

Глава государства сообщил, что в перспективе Туркменистан намерен рассмотреть возможности проведения у себя выставок международного значения и глобального развития.///nCa, 6 октября 2023 г.