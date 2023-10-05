Посол Гисмет Гезалов: «Двусторонние отношения между Туркменистаном и Азербайджаном успешно развиваются и носят образцовый характер»

Как ранее сообщалось, Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в среду, 4 октября 2023 г.

Глава дипмиссии Азербайджана Гезалов поделился своим мнением относительно текущей динамики развития туркмено-азербайджанских отношений:

«Вчера Я вручил Его Превосходительству Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову верительные грамоты о моем назначении Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исторически сложились из воли наших братских народов, живших в дружественных условиях. Особое удовлетворение вызывает тот факт, что наши отношения, основанные на общей истории, корнях, братстве и взаимном уважении, динамично развивались в течение прошедшего периода и вышли на качественно новый уровень, который сегодня носит характер стратегического партнерства.

В результате целенаправленной политики национального лидера туркменского народа, председателя Народного Совета Его Превосходительства господина Гурбангулы Бердымухамедова, Его Превосходительства Президента Сердара Бердымухамедова и Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева наши страны стали стратегическими партнерами. В настоящее время наши двусторонние отношения успешно развиваются и носят образцовый характер.

В последнее время визиты между двумя странами на высшем уровне, встречи в рамках мероприятий международного уровня приобрели интенсивный характер, что способствует дальнейшему укреплению наших стратегических отношений.

В настоящее время Азербайджанская Республика и Туркменистан успешно сотрудничают в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

В 2022 наш товарооборот увеличился в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Хотел бы также отметить, что в своей деятельности в качестве посла я приложу все усилия для дальнейшего расширения и укрепления наших отношений между нашими братскими странами и народами». ///nCa, 5 октября 2023 г.