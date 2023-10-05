Dragon Oil увеличит добычу в Туркменистане и Ираке

Дубайская компания Dragon Oil Holdings планирует увеличить добычу сырой нефти почти на 120 000 баррелей в сутки за счет расширения масштаба своих операций в Ираке и Туркменистане, заявил генеральный директор компании Али Аль-Джарван, сообщает бизнес-издание Zawya.

В настоящее время Dragon Oil, полностью принадлежащая Национальной нефтяной компании Эмиратов (ENOC), добывает 180 000 баррелей в сутки на своих предприятиях за рубежом и планирует нарастить добычу до 300 000 к 2026 году.

По словам Аль-Джарвана, увеличение производства будет достигнуто за счет расширения операций в некоторых странах, главным образом в Туркменистане, Египте и Ираке.

«Сейчас у нас есть амбициозный план расширения за пределам ОАЭ … в настоящее время мы стремимся расширить наши операции в Ираке и Туркменистане, которым на данный момент уделяем приоритетное внимание … Мы также ищем новые возможности в других странах, включая Азербайджан”, – рассказал Джарван.

«Dragon Oil» ведет свою деятельность в Туркменистане с 2000 года на основе Соглашения о разделе продукции. Основным видом деятельности компании «Dragon Oil» в Туркменистане является добыча углеводородов на договорной территории «Челекен» в Каспийском море посредством разработки нефтяных месторождений Джейтун и Джигалыбег. Компания «Dragon Oil» инвестировала в проект более 8 миллиардов долларов США. ///nCa, 5 октября 2023