Посол ЕС Туркменистане Беата Пекса и Министр иностранных дел Рашид Мередов обсудили вопросы обмена визитами на высшем уровне

2 октября 2023 года Беата Пекса, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане, встретилась, c вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает Делегация ЕС в Туркменистане.

Посол Пекса вручила министру Мередову копии верительных грамот. В ответ Мередов поздравил Беату Пексу с назначением и подтвердил свою приверженность поддержке ее дипломатической миссии.

Посол Пекса выразила благодарность Министру Мередову и Министерству иностранных дел Туркменистана за сотрудничество в реализации взаимосогласованных программ и проектов, финансируемых Европейским Союзом в Туркменистане.

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Европейским Союзом и Туркменистаном. Это предоставило возможность подвести итоги достигнутого к настоящему времени прогресса и построить амбициозные планы по расширению сотрудничества.

В ходе переговоров стороны отметили активизацию сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом, как в двустороннем формате, так и в рамках формата «Европейский Союз – Центральная Азия», согласно пресс-релизу МИД Туркменистана.

Были обсуждены вопросы обмена визитами на высшем уровне.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, образовательной сферах, а также в области экологии и управления водными ресурсами в ЦА.

В данном контексте, стороны констатировали слаженную работу Туркменистана и Европейского Союза по реализации таких региональных программ и проектов ЕС для Центральной Азии, как «БОМКА», «КАДАП», «Эразмус+» и др. ///nCa, 2 октября 2023 г.

#ЕС, #Туркменистан