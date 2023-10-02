Китай–Туркменистан: вступление на новый путь всестороннего стратегического партнёрства

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1 октября 1949 года было провозглашено образование Китайской Народной Республики, что открыло новую главу истории Китая. Под руководством Коммунистической партии Китая в результате единой борьбы китайский народ вступил на путь социализма с китайской спецификой и совершил великий скачок, благодаря которому Китай стал жить лучшей жизнью, а нация становится всё более сильной и могучей. После 18-го Всекитайского съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху.

ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплачивая и ведя за собой весь народ страны, уверенными шагами идёт к осуществлению намеченной к столетию КНР цели полного построения модернизированной социа­листической державы и всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации путём китайской модернизации.

В этом году исполняется 45 лет со дня начала реформ и открытости Китая. Социально-экономическое развитие Китая выдержало различные риски и вызовы и достигло новых блестящих успехов. В условиях замедления темпов роста мировой экономики мы активно продвигаем развитие высокого качества и открытость высокого уровня, стремясь к раскрытию потенциала внутреннего спроса, стимулируя рыночную жизнеспособность, содействуем гармоничному развитию городских и сельских районов, ускоряем «зелёную» трансформацию подходов развития, и экономика Китая сохраняет ясную, стабильную и положительную динамику. В первом полугодии этого года ВВП Китая вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволяет ему занимать одно из первых мест среди основных экономик мира. Сегодня Китай является основным торговым партнёром более чем 140 стран и регионов. Ежедневно на мировой рынок поступает 320 миллионов долларов прямых инвестиций из Китая. И каждый месяц в Китае размещается более 3 тысяч предприятий с иностранным капиталом. По прогнозам авторитетных международных агентств, в текущем году рост экономики Китая составит 5,2%, а его вклад в рост ВВП мира достигнет 1/3. Китай, являясь важным двигателем мировой экономики, придаст ещё более мощный импульс восстановлению и росту мировой экономики.

В этом году исполняется 10 лет с момента выдвижения Председателем КНР Си Цзиньпином инициативы «Один пояс – один путь». Данная инициатива зародилась в Китае, но её возможности и результаты принесут пользу всему миру. За прошедшие 10 лет к инициативе «Один пояс – один путь» присоединились более 150 стран и 30 международных организаций, в результате чего было оформлено более 3000 проектов сотрудничества и инвестировано около триллиона долларов США, что помогло многим странам и народам реализовать свои мечты о железных дорогах, больших мостах и ликвидации нищеты. В первой половине этого года объём импорта и экспорта между Китаем и странами, расположенными вдоль «Одного пояса – одного пути», увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В следующем месяце в Китае пройдёт третий Форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь». Мы будем придерживаться базовой национальной политики открытости внешнему миру, способствовать открытости, осуществляемой в более крупных масштабах, на более высоком уровне и в более глубокой степени, а также продолжать делиться с другими странами новыми возможностями, появляющимися благодаря новому развитию Китая. Мы активно продвигаем глобальное управление климатом и окружающей средой, сообща строим чистый и красивый мир. Китай готов совместно с другими странами прокладывать более широкую и долгосрочную дорогу сотрудничества на благо всего мира и способствовать достижению более плодотворных результатов в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса – одного пути» на принципах совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования.

Китай, выбрав мультилатерализм в качестве своего подхода, продвигает строительство Сообщества единой судьбы человечества. Председатель Си Цзиньпин, глубоко изучив изменения времени, на высоком уровне выдвинул Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу по глобальной цивилизации, что предоставило китайскую мудрость и китайские варианты для решения дефицита развития, преодоления дилеммы в области безопасности и укрепления взаимного обучения между цивилизациями. Китай готов с международным сообществом прилагать совместные усилия для изучения данных инициатив и к продвижению их реализации.

Недавно мы вместе отметили День ­независимости Туркменистана. За прошедшие 32 года независимый нейтральный Туркменистан, учитывая реалии времени, добился плодотворных результатов в деле государственного строительства и национального возрождения. В настоящее время под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан успешно вступил на новый путь Возрождения новой эпохи могущественного государства, быстрыми темпами идёт развитие и строительство во всех сферах, нейтральная дипломатия добилась заметных успехов, что привлекло внимание всего мира. Как хороший друг, брат и партнёр Китай высоко оценивает эти достижения и искренне рад им.

В этом году исполняется 10 лет со дня установления отношений стратегического партнёрства между Китаем и Туркменистаном, а также один год установления всестороннего стратегического партнёрства между Китаем и Туркменистаном. В январе по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил государственный визит в Китай, в ходе которого главы двух стран провели глубокий обмен мнениями по дальнейшему развитию китайско-туркменских отношений и совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всестороннего стратегического партнёрства. Это важная веха в истории отношений между двумя странами.

Достижение нового скачка вперёд в отношениях между Китаем и Туркменистаном в первую очередь обусловлено стратегическим руководством глав двух стран. После встречи в январе главы двух стран ещё раз встретились в мае в рамках Саммита «Китай – Центральная Азия» и достигли широких договорённостей. Руководители двух стран поддерживают регулярные стратегические контакты, определяют направление и непрерывно придают мощнейшую динамику развитию китайско-туркменских отношений и сотрудничеству в разных областях.

Долгосрочная стабильность политической ситуации и последовательность политики Китая и Туркменистана – уникальные преимущества для развития стратегического сотрудничества между двумя странами. Соответствующие ведомства обеих сторон на всех уровнях своевременно предпринимают активные действия для тщательной реализации договорённостей, достигнутых главами двух стран. Законодательные органы и политические партии Китая и Туркменистана углублённо обмениваются мнениями и опытом по вопросам государственного управления, что ­укрепляет политический и законодательный фундамент двустороннего стратегического сотрудничества. Обе стороны оказывают твёрдую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, обоюдно уважают выбранный в соответствии с нацио­нальными реалиями путь развития и тесно проводят координацию и взаимодействие в международных и региональных делах.

Китайско-туркменское сотрудничество имеет мощную внутреннюю динамику. Китай в течение многих лет является крупнейшим торговым партнёром Туркменистана. Основываясь на принципах взаимного уважения, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, две стороны непрерывно углубляют сопряжение инициативы совместного строительства «Одного пояса – одного пути» и стратегии «Возрождение Великого Шёлкового пути» на благо народов обеих стран. Сотрудничество в области природного газа является крае­угольным камнем китайско-туркменских отношений.

Китайско-туркменское сотрудничество обеспечивается надёжными механизмами. На сегодняшний день функционирует не только Китайско-туркменский комитет по сотрудничеству, но и 6 подкомитетов в областях торговли, энергетики, гуманитарного обмена, безопасности, транспорта и логистики, а также научной технологии. Главный Комитет и его подкомитеты целиком и полностью играют скоординированную роль во всемерной реализации Программы сотрудничества между Правительством КНР и Правительством Туркменистана на 5 лет (2021–2025 гг.), чтобы сотрудничество во всех сферах развивалось всесторонне и совместными усилиями.

Развитие китайско-туркменских отношений имеет прочную общественную основу. Народы двух стран дорожат братством, формировавшимся на протяжении многовековой истории. Взаимосвязь между народами служит сильной общественной опорой двустороннему сотрудничеству. Китай и Туркменистан продолжают углублять сотрудничество в таких областях, как образование, культура, наука и технологии, спорт, а также региональное сотрудничество.

Известный туркменский поэт Махтумкули сказал, что когда сердца и души объединятся в единое целое, то земля и скалы растают. Существует также китайская пословица: «Если братья объединятся, то они смогут разбить золото». Мы готовы вместе с братским Туркменистаном прилагать общие усилия, чтобы полностью реализовать новые важные договорённости, достигнутые главами двух стран, продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество. ///первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан» 30 сентября 2023 г.