ПРООН поддерживает сотрудничество судебной системы Туркменистана с Форумом судей Восточной Европы и Центральной Азии

Ашхабад, 29 сентября 2023 г.: ПРООН организовала онлайн-участие представителей судебной системы Туркменистана в вебинаре «ВИЧ и закон: продвижение справедливости», проводимого Форумом судей Восточной Европы и Центральной Азии по ВИЧ, правам человека и законодательству при содействии Регионального офиса ПРООН в Стамбуле.

В вебинаре приняли участие судьи Верховного суда Туркменистана, этрапов города Ашхабада и студенты юридического факультета Института международных отношений МИД Туркменистана, Туркменского государственного университета, Международного университета гуманитарных наук и развития и Полицейской академии Туркменистана, которые присоединились к мероприятию онлайн в здании ООН в Ашхабаде.

Цель вебинара — проинформировать участников о последних медицинских и научных данных о ВИЧ, а также о юридических проблемах, с которыми сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, и группы населения с повышенным риском заражения (ключевые группы населения). В ходе встречи участники обсудили результаты недавнего отчета ЮНЭЙДС «Путь к победе над СПИДом», что стало важной вехой в истории борьбы с ВИЧ, показав, как поддерживающая политика способствовала остановке распространения ВИЧ-инфекции в некоторых странах и регионах мира. Мероприятие послужило платформой для углубления роли судебного партнерства в укреплении данного успеха и расширении обмена знаниями для содействия пониманию, сотрудничеству и эффективным стратегиям для продвижения правосудия.

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С тех пор, когда Программа развития ООН (ПРООН) поддержала организацию первого заседания Форума судей Восточной Европы и Центральной Азии по ВИЧ, правам человека и законодательству в Кишиневе, Молдова, в 2019 г. были достигнуты значительные успехи в решении вопросов взаимосвязи между ВИЧ, правом и правами человека. Последующие встречи Форума были проведены в Таджикистане (2020 г.), Украине (2021 г.) и Грузии (2022 г.), что придало импульс для дальнейших коллективных действий в данном направлении. ///ПРООН Туркменистан, 29 сентября 2023 г.

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