Торжественный парад в честь 32-летия Независимости Туркменистана: Фоторепортаж

Сегодня, 27 сентября 2023 года, перед Государственной трибуной в Ашхабаде состоялся парад в честь 32-летия Независимости Туркменистана.

Грандиозное торжество открылось шествием расчетов всех родов войск Вооруженных Сил Туркменистана, которое продолжилось смотром военно-технической мощи страны. В небе к парадным расчетам присоединились самолеты и вертолеты ВВС Туркменистана.

Военнослужащие скандируют «Народ, Родина, Слава Главнокомандующему!» – их приветствует Верховный Главнокомандующий, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Продолжилось зрелищное действо красочной демонстрацией различных отраслей народно-хозяйственного комплекса и пяти областей Туркменистана. Сотни разноцветных воздушных шариков взмывают в небо во время каждого выступления.

На трибуне собрались десятки гостей – зарубежные бизнесмены, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, иностранная и местная пресса, члены туркменской диаспоры, проживающей зарубежом, а также представители государственных учреждений, организаций, известные общественные деятели и старейшины. ///nCa, 27 сентября 2023 г.