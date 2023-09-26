В Токио состоялся министерский экономический и энергетический диалог “Центральная Азия +Япония” – Опубликован текст Совместного заявления

26 сентября 2023 года в Токио в гибридном формате состоялось первое заседание министерского экономического и энергетического диалога, созданного в рамках диалога «Центральная Азия + Япония». С туркменской стороны в работе заседания в онлайн-режиме принял участие председатель Государственного концерна «Туркменгаз», государственный министр М.Бабаев, сообщает МИД Туркменистана.

На заседании, проходившем под председательством министра экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоши, приняли участие министры энергетики и природных ресурсов государств Центральной Азии, а также главы дипломатических миссий стран региона.

Туркменская сторона проинформировала о политике и мерах, принимаемых на правительственном уровне по предотвращению изменения климата. Представлены планируемые проекты, связанные с переходом на экологически чистые источники энергии и сокращением вредных выбросов, а также выражена готовность изучить опыт японской стороны в их реализации и дальнейшем сотрудничестве.

По итогам диалога была принята Совместная декларация.

Ниже приводится текст Совместного заявления, опубликованный Министерством экономики, торговли и промышленности Японии:

(Неофициальный перевод) Совместное заявление первого министерского экономического и энергетического диалога Диалога «Центральная Азия + Япония»

26 сентября 2023 г. первый министерский экономический и энергетический диалог «Центральная Азия + Япония» состоялся в рамках «Токийской Недели GX» в Токио, Япония. Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам САТКАЛИЕВ, Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелис ТУРГУНБАЕВ, Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, Далер ДЖУМА, Государственный министр Туркменистана, Председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Максат БАБАЕВ, Министр энергетики Республики Узбекистан Джурабек МИРЗАМАХМУДОВ и Министр экономики, торговли и промышленности Японии НИСИМУРА Ясутоши (далее – «Участники»), приняли участие в Диалоге и выразили следующее:

Участники приветствовали создание Министерского экономического и энергетического диалога в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония».

Участники твердо поддержали свою приверженность цели Парижского соглашения по температуре через активизацию действий в это критическое десятилетие, чтобы сохранить предел в 1,5 °C в пределах реализуемости.

Участники признали необходимость совместного сотрудничества в преодолении нынешнего климатического кризиса посредством коллективных действий с целью резкого сокращения выбросов при сохранении устойчивого развития.

Участники признали решающую роль, которую частное финансирование играет в стимулировании усилий по сокращению выбросов и содействии необходимому климатическому переходу в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (EMDE).

Участники подчеркнули важность введения в действие статьи 6 Парижского соглашения для содействия дальнейшим усилиям по удержанию повышения температуры на 1,5 °C в пределах досягаемости, отметив при этом роль соглашения в обеспечении возможностей/мобилизации финансирования государственного и частного сектора.

Участники подтвердили сотрудничество и взаимодействие по следующим направлениям:

Ускорение рассмотрения цели достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году или позднее, используя преимущества технологий энергетического перехода для достижения этой цели, признавая при этом различные пути в зависимости от ситуации в каждой стране.

Ускорение подготовки, разработки или использования дорожной карты для достижения цели нулевого уровня выбросов к 2050 году или в поздние сроки путем определения технологий энергетического перехода , которые будут использоваться для достижения этой цели, с четкими сроками.

Содействие внедрению Механизма совместного кредитования (JCM), включая формирование конкретных проектов JCM.

Поощрение государственно-частного финансирования для реализации проектов энергетического перехода.

Участники подтвердили, что вторая встреча состоится настолько своевременно, насколько это возможно, воспользовавшись возможностью объединить страны-участницы, как например в рамках “Токийской недели GX”. ///nCa, 26 сентября 2023 г. [Фото предоставлено – МИД Туркменистана, Министерство Экономики, Торговли и Промышленности Японии]