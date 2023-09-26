News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Китай наращивает поставки грузовиков в страны Центральной Азии

Китай наращивает поставки грузовиков в страны Центральной Азии

By

Китайская провинция Шэньси – один из национальных центров производства электромобилей и большегрузов. Компания SHACMAN производит здесь грузовики уже больше полувека. Ее продукция широко востребована в Центральной Азии – уже больше десяти лет компания экспортирует автомобили в Казахстан и другие страны вдоль “Пояса и пути”. По собственным оценкам, в 2022-м SHACMAN занимал 43% рынка большегрузов в Центральной Азии, и эта доля постоянно растет. Здесь, на сборочной линии компании, таким тенденциям только рады. Тем более что благодаря современным технологиям на сборку одного грузовика уходит всего шесть минут.

Бренд-менеджер отдела маркетинга компании Shaanxi Heavy Duty Automobile Import and Export Хуэй Сян: “По состоянию на август этого года экспорт тяжелых грузовиков SHACMAN значительно улучшился по сравнению с предыдущими годами. Два года назад мы экспортировали 20 тысяч грузовиков, а в 2022 году – 35 тысяч. В этом году их число уже превысило 40 тысяч. Экспорт в этом году увеличился на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”.

По официальным оценкам, в 2022-м товарооборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии достиг 70 миллиардов долларов. И поставки грузовиков вносят в эту сумму значительный вклад.

Бренд-менеджер отдела маркетинга компании Shaanxi Heavy Duty Automobile Import and Export Хуэй Сян: “Наши стратегии различаются в разных странах Центральной Азии, поскольку ситуация и требования везде разные. Поэтому мы производим для разных стран разные модели, мы называем это подходом ‘Одна страна, одна модель грузовика’. Например, в Центральной Азии холоднее, поэтому мы сделали грузовики с системами обогрева. Территория Узбекистана не так уж велика, поэтому мы спроектировали и изготовили для них много грузовиков для поездок на короткие расстояния. В Таджикистане реализуются масштабные проекты, поэтому мы поставили туда технику для транспортировки особо тяжелых грузов”.

Эксперты говорят, что в рамках углубления партнерства Китая и стран Центральной Азии в рамках “Пояса и пути” высокий потенциал по росту экспорта, помимо грузовых и электромобилей, отмечаются также большие возможности сотрудничества в области солнечной энергетики. /// CGTN, 23 сентября 2023 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Туркменистан наращивает поставки газа в Китай
  2. Страны Центральной Азии и Китай провели онлайн форум
  3. Страны Центральной Азии проанализировали перспективы партнерства в области цифровой экономики – ВВП Центральной Азии растет быстрее мировой экономики
  4. По итогам заседания СБ ООН страны Центральной Азии заслушали брифинг Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
  5. Грузия наращивает портовые мощности и претендует на роль главных ворот Центральной Азии в Европу
  6. Министр иностранных дел Китая посетит страны Центральной Азии
  7. Страны Центральной Азии одобрили региональную дорожную карту по охране здоровья и благополучия
  8. Президент Казахстана: «Несмотря на беспрецедентное геополитическое обострение страны Центральной Азии усилили внутрирегиональный диалог»
  9. Китай выделил более 1,4 миллиарда долларов на поддержку проектов в Центральной Азии
  10. Китай и страны Центральной Азии провели первое Совещание министров экономики и торговли
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan