Китай наращивает поставки грузовиков в страны Центральной Азии

Китайская провинция Шэньси – один из национальных центров производства электромобилей и большегрузов. Компания SHACMAN производит здесь грузовики уже больше полувека. Ее продукция широко востребована в Центральной Азии – уже больше десяти лет компания экспортирует автомобили в Казахстан и другие страны вдоль “Пояса и пути”. По собственным оценкам, в 2022-м SHACMAN занимал 43% рынка большегрузов в Центральной Азии, и эта доля постоянно растет. Здесь, на сборочной линии компании, таким тенденциям только рады. Тем более что благодаря современным технологиям на сборку одного грузовика уходит всего шесть минут.

Бренд-менеджер отдела маркетинга компании Shaanxi Heavy Duty Automobile Import and Export Хуэй Сян: “По состоянию на август этого года экспорт тяжелых грузовиков SHACMAN значительно улучшился по сравнению с предыдущими годами. Два года назад мы экспортировали 20 тысяч грузовиков, а в 2022 году – 35 тысяч. В этом году их число уже превысило 40 тысяч. Экспорт в этом году увеличился на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”.

По официальным оценкам, в 2022-м товарооборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии достиг 70 миллиардов долларов. И поставки грузовиков вносят в эту сумму значительный вклад.

Бренд-менеджер отдела маркетинга компании Shaanxi Heavy Duty Automobile Import and Export Хуэй Сян: “Наши стратегии различаются в разных странах Центральной Азии, поскольку ситуация и требования везде разные. Поэтому мы производим для разных стран разные модели, мы называем это подходом ‘Одна страна, одна модель грузовика’. Например, в Центральной Азии холоднее, поэтому мы сделали грузовики с системами обогрева. Территория Узбекистана не так уж велика, поэтому мы спроектировали и изготовили для них много грузовиков для поездок на короткие расстояния. В Таджикистане реализуются масштабные проекты, поэтому мы поставили туда технику для транспортировки особо тяжелых грузов”.

Эксперты говорят, что в рамках углубления партнерства Китая и стран Центральной Азии в рамках “Пояса и пути” высокий потенциал по росту экспорта, помимо грузовых и электромобилей, отмечаются также большие возможности сотрудничества в области солнечной энергетики. /// CGTN, 23 сентября 2023 г.