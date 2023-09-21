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ПРООН укрепляет в Туркменистане национальный потенциал по оказанию психосоциальной поддержки молодежи и женщинам на уровне местных сообществ

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Ашхабад, 18–19 сентября 2023 г.: ПРООН в Туркменистане организовала межсекторальные консультации в рамках круглого стола на тему «Психосоциальная поддержка уязвимой молодежи и женщин на уровне сообществ», который состоялся в Ашхабаде 18-19 сентября 2023 г.

Мероприятие было организовано в рамках инициативы «Повышение национального потенциала в области психосоциальной поддержки уязвимых молодых людей и женщин на уровне сообщества в качестве превентивных мер», реализуемой совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана (МТСЗН) и финансируемой в рамках Совместной программы UNDP-DPPA по наращиванию национального потенциала для предотвращения конфликтов.

Участники межсекторальной встречи, проведенного в рамках двухдневного круглого стола, представляющие МТСЗН, Министерство образования Туркменистана, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, национальные научно-исследовательские и академические институты и университеты, группу практикующих специалистов по психическому здоровью и психосоциальной поддержке (MHPSS), а также местные общественные организации, обсудили национальные приоритеты в области психосоциальной поддержки уязвимой молодежи и женщин на уровне сообщества в качестве превентивных мер. Участники также обсудили разработку учебного курса по MHPSS, который в дальнейшем может быть интегрирован в программы профессионального развития представителей помогающих профессий. Виталий Климчук, международный эксперт по MHPSS онлайн вёл дискуссии.

Небольшая инициатива по MHPSS в Туркменистане направлена на наращивание потенциала национальных партнеров в области интеграции MHPSS в программы по предотвращению конфликтов и улучшению социальной сплоченности посредством ряда мер в рамках многосекторального сотрудничества. Учебные модули по MHPSS будут разработаны в соответствии с рекомендациями межсекторальных консультаций и с международными нормами и стандартами, и будут представлены национальным партнерам для рассмотрения и получения комментариев после завершения тренингов по MHPSS, которые запланировано провести 6-10 ноября 2023 года. ///ПРООН Туркменистан

 

#ПРООН, #Туркменистан

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