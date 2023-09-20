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Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция обсудят в Душанбе развитие мультимодального коридора ТУТИТ

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В Душанбе в четверг, 21 сентября, состоится первое совещание Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» (ТУТИТ). Совещание будет проходить под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает министерство транспорта Таджикистана.

Совещание Рабочей группы высокого уровня, ответственное за разработку политики и реализацию проекта развития автодороги «Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция было учреждено в соответствии с рекомендацией «Анкаринской декларации», принятой 11-м совещанием министров транспорта ОЭС в феврале 2022 года.

В повестку дня совещания войдут вопросы развития и продвижения международного транзитного коридора ТУТИТ с целью увеличения грузоперевозок и упрощения процедур торговли, особенно для стран, не имеющих доступа к морю.

В первом совещании Рабочей группы, кроме высокопоставленных лиц Министерства транспорта Таджикистана, планируется участие следующих лиц:

  • Иран – Гендиректор департамента по внешней торговле Железных дорог Ирана Шахрам Джафари
  • Советник МИД ИРИ Сайёд Рухола
  • Турция – Заместитель гендиректора департамента международных связей Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Азиз Аксу
  • Турция – Эксперт Министерства торговли Турции Анил Эвмез
  • Узбекистан – Главный специалист департамента международных перевозок и логистики Министерства транспорта Узбекистана Сохиб Кодиров
  • Узбекистан – Ведущий специалист Центра изучения вопросов развития транспорта и логистики Министерства транспорты Узбекистана Махмуджон Тохиров
  • Туркменистан – Руководитель отдела маркетинговых исследований логистики и грузовых линий АООТ “Демирёллары” Бегли Суюнов
  • Туркменистан – начальник отдела внешнеэкономических связей и контрактов ОАО “Транспортно-логистический центр Туркменистана” Аймырат Шириев
  • ОЭС – директор по транспорту и коммуникациям ОЭС Акбар Ходаи
  • ОЭС – руководитель программ ОЭС Уктам Шомуродов.

Напомним, новый маршрут для перевозки грузов из Китая в Турцию через Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Иран был представлен 18 октября 2022 года в Душанбе во время Международной конференции «Логистика и её преимущества в развитии транспортных сообщений Таджикистана со странами региона».

Об открытии мультимодального коридора «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция на конференции сообщил министр транспорта Таджикистана  Азим Иброхим.

«Использование коридора эффективно с точки зрения сокращения расстояний и уменьшения затрат на перевозки грузов по сравнению с существующими коридорами, – отметил министр. –  Преимущество этого коридора в соединение через автодорогу территории Таджикистана с Китайской Народной Республики, что способствует возрождению Великого Шелкового Пути и региональной экономической интеграции».

Кроме того, выступая на 10-м Совещании министров транспорта стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в апреле текущего года в Нью-Дели (Индия), Иброхим также  назвал  этот проект  очень важным с точки зрения достижения целей устойчивого развития.  ///nCa, 20 сентября 2023 г.

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