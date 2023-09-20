Спикер Меджлиса Туркменистана приняла участие в первом парламентском Совещании “Центральная Азия – Корея”

19 сентября 2023 года парламентская делегация Туркменистана под руководством Председателя Меджлиса Д.Гулмановой приняла участие в Сеуле в первом Совещании спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея на тему «Развитие взаимовыгодных отношений, ориентированных на будущее», сообщает МИД Туркменистана.

В работе совещания также приняли участие спикеры парламентов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Республики Корея.

Глава туркменской делегации в своём выступлении подчеркнула, что инициатива о создании межпарламентского форума «Центральная Азия – Республика Корея» впервые была выдвинута в ноябре 2022 года Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе официального визита в Республику Корея по приглашению спикера Национальной Ассамблеи РК Ким Чжин Пхё. В этом контексте, было отмечено, что нынешний форум спикеров парламентов придаст импульс развитию парламентской дипломатии между государствами ЦА и Республикой Корея.

Было отмечено, что Туркменистан придаёт важное значение сотрудничеству с Республикой Корея, которое реализуется на принципах равноправия, долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства. При этом, регулярные встречи и переговоры на различных уровнях подтверждают приверженность сторон дальнейшей активизации плодотворных связей.

Основная сессия совещания была посвящена приоритетам регионального взаимодействия между Республикой Корея и странами Центральной Азии на ближайшее время. Обсуждение вопросов продолжилось в рамках двух специальных сессий.

Участники форума констатировали, что нынешний формат сотрудничества стран Центральной Азии и РК является хорошей возможностью для укрепления отношений между государствами, также была подтверждена важность межпарламентских обменов для дальнейшего развития и расширения партнёрства.

В рамках совещания стороны обсудили конкретные направления и области партнёрства, касающиеся, прежде всего, вопросов экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, а также взаимодействия в области цифровой трансформации.

В качестве приоритетных направлений дальнейшего регионального сотрудничества определены сферы энергетики, инфраструктуры, эффективного управления водными ресурсами, индустриальной диверсификации, финансов, образования, здравоохранения и туризма.

По итогам форума была принята Совместная декларация, согласно которой, стороны достигли договорённости о проведении второго Совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея в 2024 году в городе Ашхабад.

В рамках форума корейской стороной была организована фотовыставка, посвящённая историческим и культурным памятникам, связывающим между собой народы стран Центральной Азии и Республики Корея.

Также была организована церемония употребления традиционного чая в странах ЦА и Республике Корея. Во время осмотра выставки главы делегаций проявили особый интерес к туркменскому павильону, в котором были представлены различные виды натурального травяного чая «Saglyk çaýlary», традиционный туркменский зелёный чай, национальные сладости, пишме, кулче, гавун какы, челпек, гатлама, а также всевозможные конфеты, сухофрукты, мучные и молочные изделия туркменского производства. ///nCa, 20 сентября 2023 г.

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