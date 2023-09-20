В Сеуле состоялся первый парламентский форум Центральная Азия – Корея, следующий форум примет Туркменистан

Спикеры парламентов Южной Кореи и пяти стран Центральной Азии провели во вторник, 19 сентября, в Сеуле, первый парламентский форум, чтобы обсудить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

В мероприятии приняли участие Ким Чжин Пе, спикер Национальной Ассамблеи Кореи, спикер Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, спикер нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода, спикер Меджлиса Туркменистана Дунягозель Гульманова, председатель парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев.

Открывая встречу, Спикер Национальной Ассамблеи Кореи Ким Чжин Пе заявил, что Южная Корея надеется благодаря этой встрече укрепить дружеские отношения с Центральной Азией.

«Этот год является значимым годом, в котором мы подводим итоги первых 30 лет с момента установления дипломатических отношений и начинаем новые 30 лет. Мы хотим стать особым партнером для Центральной Азии для взаимовыгодного сосуществования и сотрудничества», – отметил он

Ким выразил надежду на то, что встреча спикеров Национальной ассамблеи Кореи и парламентов Центральной Азии предоставит площадку для регулярного диалога и определит направление сотрудничества в таких областях, как экономика, промышленность, здравоохранение, образование, культура и туризм.

Первое совещание председателей парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея завершилось принятием совместной декларация под названием «Развитие перспективного взаимодействия».

Декларация поддерживает дальнейшую активизацию политико-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также подчеркивает необходимость расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как энергетика, туризм, инфраструктура, образование, здравоохранение, горнодобывающая промышленность, цифровизация.

Также, межпарламентский форум Центральная Азия – Южная Корея становится регулярной платформой. Следующая встреча форума состоится в Туркменистане в 2024 году. ///nCa, 20 сентября 2023 г. (Фото: Yonhap)