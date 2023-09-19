Туркменистан и Россия обсуждают проекты соглашений в таможенной сфере

18 сентября 2023 года делегация Федеральной таможенной службы Российской Федерации прибыла в Ашхабад с двухдневным визитом, сообщает государственная таможенная служба Туркменистана.

Стороны провели встречу совместной рабочей группы и рассмотрели приоритетные направления сотрудничества.

В частности, были рассмотрены:

Проект Соглашения о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора

Проект Соглашения между ФТС России и ГТС Туркменистана об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Туркменистаном

вопросы обмена предварительной информацией

подготовка кадров и другие вопросы.

Российская делегация планирует посетить Международный таможенный терминал и провести переговоры в таможенном управлении города Аркадаг.

Визит российских таможенников организован в рамках Плана совместных мероприятий на 2022-2024 годы. ///nCa, 19 сентября 2023 г.