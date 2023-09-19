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Туркменистан и Россия обсуждают проекты соглашений в таможенной сфере

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18 сентября 2023 года делегация Федеральной таможенной службы Российской Федерации прибыла в Ашхабад с двухдневным визитом, сообщает государственная таможенная служба Туркменистана.

Стороны провели встречу совместной рабочей группы и рассмотрели приоритетные направления сотрудничества.

В частности, были рассмотрены:

  • Проект Соглашения о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора
  • Проект Соглашения между ФТС России и ГТС Туркменистана об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Туркменистаном
  • вопросы обмена предварительной информацией
  • подготовка кадров и другие вопросы.

Российская делегация планирует посетить Международный таможенный терминал и провести переговоры в таможенном управлении города Аркадаг.

Визит российских таможенников организован в рамках Плана совместных мероприятий на 2022-2024 годы. ///nCa, 19 сентября 2023 г.

 

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