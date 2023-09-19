Неделя высоких технологий в Туркменистане 2023: Технологии и инновации для построения инклюзивного и устойчивого будущего

Ашхабад, 18 сентября 2023 г.: Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз Хана совместно с Программой развития ООН (ПРООН) в Туркменистане и Центром ОБСЕ в Ашхабаде в гибридном формате проводят Неделю высоких технологий «Устойчивое экономическое развитие: Инновации и индустриализация» с 18 по 21 сентября 2023 года в Ашхабаде, Туркменистан.

Неделя высоких и инновационных технологий включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обмен знаниями и опытом в области развития технологий, продвижения цифровых инноваций и демонстрацию того, как они способствуют построению инклюзивного и устойчивого общества.

Неделя высоких технологий Туркменистана стартовала сегодня с Международной конференции по высоким технологиям и инновациям, которая проходит в Инженерно-технологическом университете Туркменистана им. Огуз Хана. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области технологий и инноваций, а также международные эксперты, приглашенные ПРООН и ОБСЕ, чтобы предоставить всесторонний обзор глобальных тенденций в области технологий, инноваций и цифровизации.

«Система ООН будет поддерживать использование новых технологий для ускорения достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и содействовать их согласованности с ценностями, закрепленными в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, а также нормами и стандартами международного права,» – отметил в своем выступлении Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане.

«Сегодняшний ландшафт развития быстро меняется, поскольку новые технологии меняют образ жизни людей», – подчеркнула г-жа Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Задачи XXI века, такие как подготовка общества к будущим сферам труда, обеспечение цифровой инклюзивности и ускорение перехода к низкоуглеродной экономике, требуют решений XXI века. Только мысля нестандартно, применяя адаптивный подход и используя передовые инструменты, платформы и услуги, мы сможем достичь Целей устойчивого развития (ЦУР)».

“Ответственное развитие и использование технологий как средства продвижения экономического прогресса и безопасности в регионе ОБСЕ посредством инноваций, развития человеческого капитала и, в частности, молодежи имеет глобальное значение», – отметил посол Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Критически важно также обеспечивать безопасность наших технологий, и отсюда возникает наша параллельная озабоченность проблемой кибер-безопасности. Наш глобальный, региональный и национальный диалог по этим вопросам может позитивно повлиять на жизнь людей в Туркменистане, в регионе ОБСЕ и во всем мире».

Конференцию открыл основной докладчик – г-н Калум Хэндфорт из Глобального центра технологий, инноваций и устойчивого развития ПРООН, расположенного в Сингапуре. Обращаясь к участникам конференции, г-н Хэндфорт отметил: «Цифровые технологии и инновации являются важнейшими инструментами развития, и мы должны определить, каким образом они могут оказать наибольшее воздействие. Это требует внедрения инноваций, учитывающих потребности, реалии и чаяния людей – и совместного проектирования продуктов, услуг и решений».

Конференция высоких технологий послужила площадкой для активного взаимодействия заинтересованных государственных структур, образовательных учреждений и местной молодежи с представителями высокотехнологичных центров и компаний, в том числе UrbanistAI, World Metaverse Council, компании Drees & Sommer, Иерусалимского центра городских инноваций Еврейского университета в Иерусалиме, компании CITYSHOB и молодыми экоактивистами. Выступления охватывали такие темы, как зеленая экономика, искусственный интеллект для устойчивого развития, кибербезопасность, автоматизированная городская экосистема и роль молодежи в построении зеленых и умных городов.

19 сентября эксперты ПРООН и ОБСЕ также выступят с лекциями для студентов Инженерно-технологического университета Туркменистана им. Огуз Хана для того, чтобы подчеркнуть важность содействия экологически безопасному городскому развитию путем использования потенциала технологий и инноваций, ознакомить с новыми перспективами технологического предпринимательства и предоставить платформу для интерактивных дискуссий о том, как использовать технологические инновации для устойчивого роста.

В рамках Недели высоких технологий в Туркменистане также планируется организовать интеллектуальный конкурс “Брейн ринг” на тему “Молодежь и инновации”, который пройдет 21 сентября в Инженерно-технологическом университете Туркменистана им. Огуз Хана.

Мероприятие направлено на расширение возможностей и раскрытие творческих способностей и талантов молодых людей, повышение их осведомленности о современных инновационных технологических решениях, предоставление платформы для обмена знаниями, продвижение гендерного равенства в сфере технологий и освещение роли умных городов в ускорении прогресса на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Неделя высоких технологий в Туркменистане “Устойчивое экономическое развитие: инновации и индустриализация” предоставляет прекрасную возможность для обмена мнениями и создания новых сетей, которые могут способствовать углублению научного сотрудничества и продвижению инноваций, а также для расширения знаний о последних достижениях в области высоких инновационных технологий, развития творческого и инновационного потенциала молодежи и изучения роли высоких технологий в достижении ЦУР. ///ПРООН Туркменистан, 18 сентября 2023 г.