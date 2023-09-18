Тюркские государства стремятся укрепить внутрирегиональные связи с помощью транспортных коридоров

2-я встреча глав железнодорожных администраций Организации тюркских государств (OTГ) состоялась 14 сентября 2023 года в Стамбуле под председательством Мирвохида Азимова, заместителя Генерального секретаря Организации тюркских государств.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь ОТГ К.Омуралиев, а также руководители и заместители руководителей железнодорожных компаний Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана. Туркменистан представляла делегация во главе с председателем Агентства «Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги) Азатом Атамырадовым.

Стороны обсудили возможности создания альтернативных, экономически эффективных международных железнодорожных коридоров в пределах зоны ОТГ и договорились продолжать совместные усилия, направленные на увеличение объемов грузоперевозок.

Участники встречи также обменялись мнениями по совершенствованию правовой базы для мультимодальных перевозок, развития государственно-частного партнерства и запуска регулярных рейсовых поездов по этим коридорам.

Они приветствовали запуск первого грузового маршрутного поезда из Турции в Узбекистан в декабре 2022 года и выразили поддержку аналогичным усилиям под эгидой OTГ.

В ходе совещания также представители частного сектора озвучили существующие сложности в области мультимодальных перевозок, в связи с чем стороны договорились изучить варианты конкурентоспособных тарифов на железнодорожные перевозки для активизации мультимодальных перевозок и максимального использования потенциала существующих коридоров.

Как сообщает портал «Туркменистан: Золотой век», Азат Атамырадов ознакомил участников с международной транспортной дипломатией Туркменистана, существующим потенциалом страны в железнодорожном секторе, деятельностью по совершенствованию материально-технической базы отрасли, а также формированию новых транспортно-коммуникационных сетей.

Глава «Туркмендемирёллары» рассказал о железнодорожных проектах, реализованных в Туркменистане. В частности, речь шла о железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, станции Акина-Андхой, которая входит в Лазуритовый транспортный коридор, который соединяющий Китай и Европу через территорию Туркменистана. Также Туркменистан является частью транспортного коридора «Китай-Казахстан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа» и международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия».

Отметив тот факт, что уделяется особое внимание сотрудничеству с государствами-членами Организации Тюркских Государств, А.Атамырадов выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в области транспорта и логистики, деятельности по возрождению Великого Шелкового пути.

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13-14 сентября состоялся форум по мультимодальному транспорту и логистике, организованный Организацией тюркских государств в сотрудничестве с ТРАСЕКА, железнодорожными администрациями государств-членов и организациями частного сектора в транспортном секторе.

Форум, в котором приняли участие более 300 человек, собрал представителей государственного и частного секторов, ведущих транспортных и логистических компаний, деловых кругов и заинтересованных сторон из региона ОТГ.

Туркменистан представляли такие транспортно-логистические компании, как АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана», ХО «Halkara Türkmen Logistik», ХО «Döwrebap ulag merkezi», ХО «Meno Logistics Turkmen».

Форум послужил платформой для конструктивных дискуссий, обмена знаниями и совместных инициатив, направленных на содействие развитию мультимодальных транспортных маршрутов.

Выступая на Форуме с приветственной речью, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев подчеркнул важность подобных мероприятий для достижения ключевых целей, включая повышение конкурентоспособности транспортных коридоров в регионе ОТГ, установление благоприятных тарифов для бизнеса и развитие современной транспортной инфраструктуры.

На сессиях форума были обсуждены такие темы, как потенциал железнодорожного сообщения, развитие мультимодальных транспортных коридоров, а также проблемы и возможности, с которыми сталкиваются предприятия при использовании решений для мультимодальных перевозок.///nCa, 18 сентября 2023 г.

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