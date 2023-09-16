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Грузоперевозки по МТК “Север – Юг” между РФ и Туркменистаном выросли на 57%

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Перевозки по железнодорожной сети между Россией и Туркменистаном по восточному маршруту МТК “Север – Юг” за январь – август 2023 года выросли на 57% по отношению к аналогичному периоду 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Мурева, генерального директора АО “РЖД логистика”, дочки «Российских Железных Дорог».

“В 2023 году зафиксирован заметный рост перевозок по восточному маршруту МТК “Север – Юг”, который проходит через Туркменистан. За период с января по август этого года прирост по отношению к прошлому году составил 57%. Большими темпами, в частности, растет объем железнодорожных перевозок через погранпереходы между Туркменистаном и Ираном”, – сказал он.

“РЖД логистика” активно участвует в двустороннем диалоге и реализации достигнутых на межгосударственном уровне договоренностей, направленных главным образом на минимизацию сроков доставки и снижение транспортных расходов грузоотправителей.

Мурев выразил уверенность в дальнейшем укреплении роли Туркменистана в развитии МТК “Север – Юг” и повышении объема перевозок железнодорожным транспортом.

Помимо роста объема трафика, снижаются тарифы и время грузоперевозок. Так, в августе российский грузоперевозчик отправил четвертый контейнерный поезд со станции Формачево Южно-уральской железной дороги. Состав впервые проследовал через погранпереход Акяйла (Туркменистан) – Инчебурун (Иран), что сократило время транспортировки на несколько суток.

Новый маршрут стал дополнительным в рамках сервиса по отправке контейнерных поездов со станций Южно-Уральской железной дороги в направлении иранского морского порта Бендер-Аббас через погранпереход Сарахс.///nCa, 16 сентября 2023 г.

 

 

#Туркменистан, #Россия, #МТК_Север-Юг, #РЖД, #РЖДЛогистика, #транспорт, #логистика

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