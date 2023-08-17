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Тарифы на экспортно-импортные отправки по коридору «Север-Юг» снизились, говорит «РЖД Логистика»

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«РЖД-Логистика» непрерывно работает над сокращением транзитного времени перевозок на маршрутах международного транспортного коридора «Север-ЮГ» и особое внимание уделяет вопросу снижения стоимости доставки. Об этом заявил директор по контейнерным перевозкам АО «РЖД Логистика» Александр Сиверцев.

В компании считают большим успехом снижение тарифа на экспортно-импортные отправки через «Север-Юг» почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

На днях российский грузоперевозчик отправил четвертый контейнерный поезд со станции Формачево Южно-уральской железной дороги.

Состав впервые проследует через погранпереход Акяйла (Туркменистан) – Инчебурун (Иран), что позволит сократить время транспортировки на несколько суток.

Как отмечают в «РЖД Логистика», новый маршрут является дополнительным в рамках сервиса по отправке контейнерных поездов со станций Южно-Уральской железной дороги в направлении иранского морского порта Бендер-Аббас через погранпереход Сарахс.

Данный сервис уже осуществляется ежемесячно и ориентирован на широкую номенклатуру грузов.

По словам Сиверцева, РЖД планирует дальше расширять географию отправок и подключить к МТК «Север-Юг» все российские регионы. ///nCa, 17 августа 2023 г.

 

Международный транспортный коридор Север-Юг, Иран, Россия, Туркменистан, транспорт, логистика, РЖД, РЖД Логистика

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