Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: Торгово-экономическое сотрудничество является основным драйвером регионального партнерства и интеграции в Центральной Азии

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении отметил, что регион Центральной Азии становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности, вновь возвращающего себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом.

С учетом глубокого анализа влияния глобальных процессов на устойчивое развитие региона отмечено, что возможность эффективного противодействия этим угрозам напрямую зависит от консолидации совместных усилий, направленных на углубление многопланового партнёрства.

В этой связи Президент Узбекистана выдвинул ряд предложений по перспективам дальнейшего взаимодействия государств Центральной Азии.

«Торгово-экономическое сотрудничество является основным драйвером регионального партнерства и интеграции. Мы в Узбекистане создаем все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона», – подчеркнул Мирзиёев.

В целях увеличения объемов товарооборота предложено скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений.

В этой связи необходимо принять комплексную региональную Программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования, санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, а также запуск региональной площадки электронной торговли.

Касаясь развития промышленной кооперации между странами региона, Президент Узбекистана привел примеры успешного партнерства по выпуску легковых автомобилей, бытовой техники, текстильной продукции и продовольственных товаров, приграничные зоны кооперации с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, а также Азербайджаном.

В качестве перспективных направлений дальнейшего углубления сотрудничества и реализации крупных промышленных проектов выделены: производство минеральных удобрений, полимеров, готовых изделий из металлов; сборка сельхозтехники; выпуск готовой текстильной и пищевой продукции с экспортом в третьи страны.

Для придания системного характера совместным усилиям предложено разработать Стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу.

Особое внимание уделено вопросам транспортной взаимосвязанности. Отмечалось, что с учетом географической отдаленности от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в странах ЦА доходит до 50 % от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11 %. В результате экономики ЦА вынуждены нести транспортную нагрузку в два–три раза больше, чем в развитых странах.

В целях дальнейшего повышения транспортного потенциала стран Центральной Азии предложено разработать Соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса.

Кроме того, предложено подготовить Программу мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур и рассмотреть вопросы создания интегрированной цифровой платформы международных перевозок.

«К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в регионе не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это серьезный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран», – указал Мирзиёев на проблему обеспечения энергетической безопасности.

Подчеркнута важность дальнейшего расширения взаимодействия в области проведения геологоразведочных работ и освоения перспективных месторождений, строительства новых магистралей для передачи электроэнергии и задействование значительного потенциала для развития гидроэнергетики.

Вместе с тем отмечено, что устойчивое развитие региона невозможно без диверсификации источников энергии, привлечения инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики и производство «зеленого» водорода.

Президентом Узбекистана отмечены уязвимые точки обеспечения продовольственной безопасности в регионе: недостаточное научно-технологическое развитие аграрного сектора, острый дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, неустойчивость к климатическому кризису и логистическим сбоям, вопросы здорового питания.

Глава Узбекистана призвал страны ЦА объединить усилия и подготовить при поддержке ФАО региональную Программу партнерства в этой сфере, учитывая, что возможности стран региона позволяют не только в полном объеме обеспечивать потребности внутрирегионального рынка, но и стать важным экспортером продовольствия.

Затрагивая тему климатических вызовов, Мирзиёев сообщал, что в весной 2024 года в Самарканде планирует провести первый международный форум, посвященный климатической повестке Центральной Азии. Он пригласил делегации стран региона принять участие в данном форуме.

В качестве практического вклада в обеспечение климатической устойчивости и «зеленого» развития инициировано принятие Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата.

Для формирования единой климатической повестки региона и совместного принятия действенных мер предложено также учредить многостороннюю платформу «Центральноазиатский климатический диалог» на уровне министров экологии.

– Нашим ключевым приоритетом традиционно является культурно-гуманитарное сотрудничество, которое основывается на общих истории, традициях, культуре и ценностях – единстве и разнообразии уникальной Центральноазиатской цивилизации, – отметил лидер Узбекистана.

В целях обеспечения системности работ в данном направлении предложено принять План действий по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия стран Центральной Азии.

Одновременно необходимо активно использовать возможности средств массовой информации и неправительственных организаций, современные информационно-коммуникационные технологии в продвижении на международной арене уникального культурно-исторического и духовного наследия Центральной Азии.

Практическим шагом в данном направлении станет создание Международной медиа-платформы «История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее» с привлечением ученых и представителей широкой общественности для формирования общего контента, направленного на укрепление взаимопонимания и региональной идентичности.

Особое внимание обращено на молодежную политику государств Центральной Азии.

– В целях консолидации наших усилий по развитию компетенций молодых людей, содействию их профессиональной подготовке и обеспечению занятости предлагаем при участии профильных международных организаций создать Центр расширения возможностей и самореализации молодежи Центральной Азии.

«Также считаем важным учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодежи наших стран в честь таких великих центральноазиатских мыслителей, учёных и философов, как Аль-Хорезми, Фараби, Джами, Махтумкули, Чингиз Айтматов», – сказал Президент Узбекистана.

Важным направлением обозначено расширение сотрудничества в сфере безопасности. Было поддержано предложение о проведении регулярных Совещаний по вопросам безопасности при координирующей роли Секретарей Советов безопасности государств ЦА.

Инициированы Межгосударственная программа по защите и укреплению границ стран Центральной Азии и формирование Региональной системы прогнозирования, предотвращения, раннего оповещения и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на безопасность и стабильность в Центральной Азии, остается обстановка в Афганистане.

Отмечено, что Узбекистан намерен и далее оказывать необходимое содействие афганскому народу, предоставлять в этих целях Международный хаб в Термезе для гуманитарной помощи, продолжить обучение афганских граждан в специально созданном образовательном центре.

Почеркнуто, что наряду с дальнейшим продвижением проекта строительства Трансафганской железной дороги востребовано восстановление внутренних транспортных артерий Афганистана.

Кроме того, указано на важность диалога с афганской стороной по вопросам безопасности границ, водопользования и развития торговли.

В завершение своего выступления Мирзиёев высказал поддержку предложению об учреждении Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч и предложил создать Экономический совет государств Центральной Азии.

///nCa, 15 сентября 2023 г.