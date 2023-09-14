Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Душанбе с рабочим визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Республику Таджикистан для участия в Пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и в очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщает НИАТ «Ховар».

В Международном аэропорту Душанбе Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова встретили Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица.

В рамках этого визита также предусмотрены встречи и переговоры высокого уровня между Таджикистаном и Туркменистаном, будет рассмотрен широкий круг двустороннего сотрудничества.

Напомним, что 14-15 сентября в Душанбе под председательством Президента Эмомали Рахмона состоятся Пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

По итогам центральноазиатской консультативной встречи ожидается принятие пакета документов. ///nCa, 14 сентября 2023 г.

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