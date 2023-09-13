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Университет Цукубы и Туркменский инженерный вуз подписали соглашение

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Японский Университет Цукубы будет оказывать образовательную поддержку Инженерно-технологическому университету Туркменистана им. Огузхана.

Соответствующий договор подписали 5 сентября президент Университета Цукубы Нагата Кёсуке и ректор университета им. Огузхана Мезилов Гурбанмырат, сообщает Посольство Японии в Туркменистане.

В дипмиссии выражают надежду на то, что данное событие послужит углублению академических обменов между Японией и Туркменистаном.

Напомним, что Президент Университета Цукубы в рамках своего визита в Туркменистан встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа Аркадагом Бердымухамедовым.

В ходе встреч отмечалось, что в настоящее время Туркменистан наращивает производство наукоёмкой продукции, а крупный японский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с Туркменистаном в области инвестиций и технологий. В этом контексте сотрудничество в области образования и культуры приобретает особую актуальность. ///nCa, 13 сентября 2023 г.

 

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