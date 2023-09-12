В Туркменистане открыт прием заявок на получение стипендий правительства Великобритании Chevening

Заявки на получение стипендий Chevening для обучения в Великобритании принимаются со 12 сентября по 7 ноября 2023 года, при этом заявки должны быть поданы через https://www.chevening.org/apply/ .

Стипендии Chevening присуждаются лицам из всех слоев общества, которые могут продемонстрировать, что у них есть целеустремленность и навыки, необходимые для создания позитивных изменений, и могут показать, как степень магистра Великобритании поможет им в этом. Стипендия предлагает полную финансовую поддержку стипендиатам для получения любой подходящей степени магистра в любом университете Великобритании, а также для получения доступа к широкому спектру эксклюзивного академического, профессионального и культурного опыта.

С момента создания программы в 1983 году более 55 000 специалистов получили возможность получить образование в Великобритании благодаря Chevening. На 2024/2025 учебный год по всему миру предлагается более 1500 стипендий, что демонстрирует неизменную приверженность Великобритании развитию лидеров завтрашнего дня, тем более, что в этом году Chevening празднует свое 40-летие.

Глава отдела стипендий Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) Эмма Хеннесси Рейнер сказала: ‘Стипендиаты и выпускники Chevening используют навыки и знания, которые они получают во время учебы в Великобритании, чтобы стимулировать перемены, способствуя улучшению жизни и созданию более безопасных мест для жизни, работы и процветания людей по всему миру.

Chevening представляет самое лучшее в Великобритании и мире, и наши стипендиаты становятся частью глобальной сети Chevening, насчитывающей более 55 000 выпускников. Меня всегда вдохновляют страсть и целеустремленность членов сообщества Chevening, и я с нетерпением жду получения заявок от следующего поколения.’

Посол Его Британского Величества в Туркменистане Стивен Конлон отметил: «Если вы тот, кто страстно стремится к переменам, будь то в местном или глобальном масштабе, если вы хотите быть лучшим в том, что вы делаете, и если у вас есть воображение, чтобы вдохновлять других, тогда стипендия Chevening может стать для вас идеальной возможностью».

«От подачи продуманной заявки можно многое выиграть, поэтому, если у вас есть все необходимое, чтобы стать стипендиатом Chevening Scholar, я бы посоветовал вам подать заявку до истечения крайнего срока – 7 ноября 2023 года», – добавил он.

Конкурс новых абитуриентов последовал после отбора двух стипендиатов из Туркменистана, которые в этом году получили право на обучение в университете в Великобритании. Успешные кандидаты делятся своими историями с помощью хэштега #ChosenForChevening в Twitter и Instagram.

Дополнительная информация

Посетите www.chevening.org/scholarships для получения подробной информации о критериях отбора и характеристиках стипендии.

Контакт

Мурад Какаджыков, тел: +99312 363462 или ukembassy.ashgabat@fcdo.gov.uk

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Стипендии Chevening – это глобальная стипендиальная программа правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел, по делам содружества и развития (FCDO) и партнерскими организациями. Стипендии поддерживают годичное обучение в магистратуре университетов Великобритании для лиц с очевидным потенциалом стать будущими лидерами, лицами, принимающими решения, и формирующими общественное мнение.

Стипендии Chevening предоставляются с 1983 года. Стипендиаты Chevening приезжают из более чем 160 стран и территорий по всему миру. За последние пять лет компания Chevening предоставила почти 8000 стипендий. По всему миру насчитывается более 55 000 выпускников Chevening, которые составляют влиятельную и высоко ценимую глобальную сеть.

Название Chevening “Чивнинг” происходит от Чивнинг Хаус в Севеноксе, графство Кент, который в настоящее время является совместной официальной резиденцией министра иностранных дел Великобритании.

Более подробно на chevening.org ///Посольство Великобритании, Ашхабад, 12 сентября 2023 г.