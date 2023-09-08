В Душанбе впервые состоится встреча министров транспорта стран Центральной Азии

Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Душанбе 14-15 сентября 2023 года. В ее рамках 13 сентября впервые встретятся министры транспорта пяти стран региона, сообщает министерство транспорта Таджикистана.

Предполагается, что во встрече, которая будет проходить под председательством Министра транспорта Республики Таджикистан Азима Иброхима, примут участие и выступят:

Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Тилек Текебаев

Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев.

Первая встреча министров транспорта стран Центральной Азии послужит площадкой для обсуждения транспортно-логистических вопросов и дальнейшей ее гармонизации.

В последние годы на многостороннем уровне произошел структурный сдвиг в приоритетах Транспортной стратегии в направлении реализации Целей устойчивого развития ООН, стимулирования развития мультимодальных транспортных коридоров новыми моделями финансирования, развития транспортной инфраструктуры, обеспечения устойчивой мобильности, устойчивого развития городов, обеспечения всеобъемлющей безопасности дорожного движения и реализации новой климатической повестки. Указанные тенденции и сдвиги требуют учета в национальной транспортной стратегии государств Центральной Азии и выработки мер по ее дальнейшей реализации.

О потенциале использования инструментов транспортной политики в целях реализации национальных политических, внешнеэкономических и интеграционных приоритетов все чаще заявляют лидеры стран и экономических союзов. В частности, об этом говорилось на Второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту 13-15 октября 2021 года в городе Пекин, Китай.

На первой встрече министров транспорта государств Центральной Азии будет представлен и одобрен проект Соглашения об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии, которое будет подписано в рамках Пятой Консультативной встречи глав государств.

Целю подписания указанного соглашения является достижение прочных отношений в регионе Центральной Азии в сфере транспорта и логистики, в том числе:

– создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом;

– обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в регионе Центральной Азии;

– повышение эффективности и формирование новых международных коридоров, в том числе мультимодальных;

– упрощение процесса перевозок и транзита наземным транспортом;

– развитие современных транспортно-логистических услуг;

– внедрение и использование инновационных технологий, в том числе цифровизация процесса перевозок наземным транспортом;

– поощрение и развитие практики использования экологически чистых видов транспорта.

По итогам своей встречи министры транспорта пяти стран региона примут Совместное коммюнике.

В Душанбе министры транспорта стран региона проведут двухсторонние встречи. Для них также будет организована культурная программа. ///nCa, 8 сентября 2023 г.

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