Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Португалии

7 сентября 2023 года Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Португалии (с резиденцией в г. Париже) Максат Чарыев вручил верительные грамоты Президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза.

В рамках церемонии вручения посол передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему расширению межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям туркмено-португальского взаимодействия. ///МИД Туркменистана, 8 сентября 2023 г.

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