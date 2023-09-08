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Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Португалии

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7 сентября 2023 года Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Португалии (с резиденцией в г. Париже) Максат Чарыев вручил верительные грамоты Президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза.

В рамках церемонии вручения посол передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему расширению межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям туркмено-португальского взаимодействия. ///МИД Туркменистана, 8 сентября 2023 г.

 

 

#Португалия, #Туркменистан

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