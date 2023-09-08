IRU: Открыт новый торговый маршрут МДП, соединяющий Китай с Пакистаном и Афганистаном

Член Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU) – компания CEVA Logistics, базирующаяся в Марселе, и пакистанская транспортная компания NLC завершили первую операцию по новому маршруту МДП, впервые связавшему китайский Кашгар с Пакистаном автомобильным транспортом “от двери до двери”.

NLC также расширила этот маршрут до Кабула, Афганистан.

Используя глобальную транзитную систему МДП, три грузовика National Logistics Cell (NLC) 24 августа выехали из китайского города Кашгар, расположенного во внутренней части страны, и всего через день въехали в Пакистан через самый высокий в мире пункт пересечения границы – пограничный переход Хунджераб (Китай) – Суст (Пакистан).

Один грузовик доставил товары в Пакистан, в то время как два других продолжили свой путь и пересекли афганскую границу в Торхаме 1 сентября, а двое суток спустя прибыли в Кабул. Автомобильная перевозка “от двери до двери” из Кашгара в Кабул, первая в своем роде, заняла всего 10 дней.

Ян Чжоу, главный представитель IRU в Восточной и Юго-Восточной Азии, отметил: «Важность Китайско–Пакистанского экономического коридора (CPEC) выходит далеко за рамки двух стран – он также связывает Китай с Ближним Востоком и Европой через Пакистан. Страны региона, такие как Афганистан, также выиграют от развития CPEC».

«Поскольку МДП теперь действует вдоль CPEC, который в этом году отмечает свое 10-летие в рамках инициативы ”Один пояс, один путь”, мы диверсифицируем транспортные маршруты между Китаем и Пакистаном, еще больше повышая устойчивость региональной торговли и безопасность», – добавила она.

Келвин Тан, глобальный лидер по трансграничным и мультимодальным перевозкам в CEVA Logistics, прокомментировал: «Этот успешный пилотный проект является еще одной вехой в исследовании CEVA новых коридоров МДП и знаменует начало новой главы в китайско-пакистанских автомобильных перевозках».

«CEVA стремится разрабатывать и предоставлять более гибкие и эффективные международные логистические решения для наших клиентов», – добавил он.

Бриг Насир Зия, главный операционный директор NLC, подчеркнул: «Это важное достижение, достигнутое при содействии Международного Союза Автомобильного Транспорта IRU в рамках Конвенции МДП, представляет собой ключевой шаг вперед не только за счет активизации коридора CPEC, но и в области транзитной торговли по коридору Китай-Пакистан-Афганистан».

“Результаты перевозок показывают, что этот маршрут сокращает время в пути примерно на 70% по сравнению с морским транспортом и обещает существенное снижение логистических затрат, которые, как ожидается, составят около 50%”, – отметил он.

В июне 2023 года NLC также впервые применила систему МДП для доставки товаров из Пакистана в Узбекистан и Казахстан через Афганистан. При этом товары доставляются в пункт назначения в рекордно короткие сроки, на 70-80% быстрее по сравнению с альтернативными вариантами транспортировки.

Что такое МДП?

МДП (Международные дорожные перевозки) – это единственная в мире система международного таможенного транзита.

Она позволяет перевозить товары из страны отправления в страну назначения в опечатанных грузовых отделениях, которые проходят таможенный контроль через многостороннюю, взаимно признанную систему. Это самый простой, безопасный и надежный способ перемещения товаров через несколько международных границ, что экономит время и деньги для транспортных операторов и таможенных органов.///IRU, 6 сентября 2023 г. (Фото: IRU)

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