Известный казахстанский блогер рассказал о Якове Дик – Заслуженном коневоде Туркменистана

Как мы ранее сообщали, вчера в Алматы Посольство Туркменистана в Казахстане провело церемонию награждения почетным званием «Заслуженный коневод Туркменистана» Директора ахалтекинского коневодческого хозяйства Ahal-Teke Республики Казахстан Якова Дик.

На мероприятие также из Астаны приехал популярный казахстанский блогер Яков Федоров. В своем блоге в соцсетях он поделился впечатлениями от церемонии и рассказал об известном соотечественнике, для которого коневодство стало делом всей жизни.

Ниже приводим текст поста Якова Федорова в Instagram:

«Познакомился со своим тёзкой, большим профессионалом своего дела – Яковом Яковлевичем Диком. Свою жизнь он посвятил одному делу – разведению ахалтекинской породы лошадей. Ахалтекинцы (их ещё называют туркменской лошадью) считаются древнейшей из культурных пород, которая на протяжении 5000 лет не скрещивалась с другими породами.

Вчера Яков Яковлевич получил большое признание своей многолетней работы – посольство Туркменистана в Казахстане организовало церемонию вручения Якову Дику почётного звания «Заслуженный коневод Туркменистана». Это звание было присвоено ему специальным указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова во время XIII заседания Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Оказывается, у туркменов есть поговорка «Irden turda ataňy gör, ataňdan soň atyňy». Что означат: «Утром после пробуждения сначала посмотри на своего отца, после отца посмотри на своего коня». Даже по народным пословицам можно понять, что ахалтекинцы у туркменов – это не просто лошадь, а национальная гордость. Поэтому эта награда Якова Яковлевича является действительно большим признанием его мастерства.

Конечно, я с большим удовольствием посетил и конезавод. Он был основан ещё в 90-е годы совместно Яковом Диком и семьёй Мейрембековых. Сейчас конезавод называется «Алтын-Тай» в честь их знаменитого коня, который был многократным чемпионом выставок.

Здесь у каждого коня или лошади своя история. Меня, например, больше всего впечатлил вороной (чёрный) гигант. Оказалось, что в нём течёт кровь его предка – знаменитого коня Абсента, на котором в 1960 году Сергей Филатов стал первым советским Олимпийским чемпионом по конному спорту.

Идеальная чистота в конюшнях. Каждой лошади специально подбирают своего коня для покрытия, так получают нужные масти. В том числе, например, красивая изабелловая масть, которую я бы назвал «молочной». Красота во всех деталях!

Если честно, не знаю, что меня на конезаводе впечатлило больше – сами ахалтекинцы, или то, с какой любовью о них рассказывали сотрудники.

Огромный труд, которым могут заниматься настоящие, преданные фанаты своего дела! Приятно, что именно таких людей и находят заслуженные награды!»

///nCa, 7 сентября 2023 г. (Фото Якова Федорова)

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