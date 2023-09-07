Казахстанец удостоен звания «Заслуженный коневод Туркменистана»

Директор ахалтекинского коневодческого хозяйства Ahal-Teke Республики Казахстан Дик Яков удостоен почётного звания «Заслуженный коневод Туркменистана», сообщает Посольство Туркменистана в Казахстане.

Туркменская дипмиссия организовала церемонию вручения удостоверения почетного звания в среду, 6 сентября, в Этнокультурном объединении «Туркменский общественно-культурный центр» города Алматы. В мероприятии приняли участие также представители туркменской диаспоры.

Известный казахстанский коннозаводчик удостоился награды в соответствии со специальным Указом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова во время состоявшегося XIII заседания Международной ассоциации ахалтекинского коневодства в апреле 2023 года.

Согласно Указу, представитель Казахстана награждается за его весомый вклад в развитие коневодческой отрасли, заслуги, высокие показатели и профессиональное мастерство в разведении и сохранении продуктивно-племенных качеств ахалтекинских скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью туркмен, а также по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

В свою очередь, Дик Яков выразил свою признательность Президенту Туркменистана за присвоение ему высокой награды.

Вместе с тем, он пожелал Президенту Туркменистану больших успехов в благородном деле, направленные на развитие конной отрасли, сохранение и приумножение поголовья бесценной чистокровной ахалтекинской породы и её популяризации, которые находят широкую всенародную поддержку в Туркменистане, а также далеко за её пределами.

Примечательно, что из столицы Казахстана специально для того, чтобы поддержать и запечатлеть важное событие в жизни казахстанского соотечественника, удостоившегося почетной государственной награды Туркменистана, приехал известный казахстанский блогер Яков Федоров, который снял интересные моменты награждения и провел интересную беседу с заслуженным коневодом Туркменистана, чтобы в дальнейшем поделится со своими подписчиками в социальных платформах.///nCa, 7 сентября 2023 г.